Divulgação

A atriz britânica Daisy Ridley retornará ao papel da jedi Rey em um novo filme da franquia ‘Star Wars’. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (7) na Celebration 2023.

‘Star Wars: New Jedi Order’ (‘Star Wars: Nova Ordem Jedi’) mostrará Rey como uma Mestra Jedi tentando reconstruir a Ordem Jedi e vai ser ambientado 15 anos depois dos acontecimentos de ‘Star Wars: The Rise of Skywalker’, de 2019.

Sharmeen Obaid-Chinoy, diretora de episódios de Ms. Marvel, será a primeira mulher a dirigir um filme da franquia, iniciada em 1997 e que conta com 9 filmes ao todo.