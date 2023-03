Dois meses do ano já ficaram para trás. Agora que março começou, que tal se programar para as estreias que virão nas principais plataformas de streaming disponíveis no País?

Uma das mais esperadas é a chegada da terceira temporada de The Mandalorian, no Disney+, que acontece nesta quarta-feira, 1º. Tem também a volta de Ted Lasso, no Apple TV+, que acontece 15 de março, com novos episódios chegando toda quarta-feira na plataforma.

Confira abaixo as principais estreias de março nas plataformas de streaming:

The Mandalorian – 1º de março – Disney+

A terceira temporada continua acompanhando as jornadas do caçador de recompensas Mandaloriano (Pedro Pascal) e de Grogu, um Yoda. Nos oito novos episódios, enquanto a Nova República luta para afastar a galáxia de sua história sombria, Din Djarin cruzará caminhos com antigos aliados e fará novos inimigos, tudo ao lado de Grogu. A nova temporada terá oito episódios lançados semanalmente, o que faz com que a série seja “exibida” até 19 de abril.

Bono & The Edge: A Sort of Homecoming com Dave Letterman – 17 março – Disney+

O documentário especial reúne os dois integrantes do U2 falando sobre as composições criadas por eles e a conexão que têm com a cidade natal: Dublin, na Irlanda. O especial tem assinatura do cineasta vencedor do Oscar, Morgan Neville, que registra a primeira visita do apresentador Dave Letterman a Dublin, que foi convidado a passar um tempo com Bono e The Edge para conhecer a importância da cidade na trajetória dos dois músicos e para um show totalmente diferente do que eles fizeram até então.

The Bad Batch – Disney+

Não é bem uma estreia, mas uma continuação. Em março, os episódios 11, 12, 13, 14, 15 e 16 da segunda temporada de The Bad Batch chegam ao serviço de streaming sempre às quartas-feiras. Na segunda temporada, meses se passaram desde os eventos em Kamino e o grupo conhecido como “Mal Feitos” continua a navegar em sua jornada pelo Império após a queda da República. Inimigos novos, missões emocionantes e personagens carismáticos te esperam em The Bad Batch, série animada do universo Star Wars.

Ted Lasso – 15 de março – Apple TV+

Com 12 episódios, veremos como o recém-promovido AFC Richmond é ridicularizado pela imprensa esportiva que os classificam como os piores da Premier League. As coisas parecem estar desmoronando dentro e fora do campo, mas a “Equipe Lasso” está preparada para dar o seu melhor de qualquer maneira.

Real Madrid: Até o Fim – 10 de março – Apple TV+

A nova produção documental esportiva com três episódios, apresentada por David Beckham, faz uma retrospectiva detalhada sobre as conquistas da temporada (2021/22), em especial nas competições La Liga e Champions League. Ídolos como os ex-jogadores Roberto Carlos e David Beckham dão depoimentos nos episódios, que também contam com a participação dos jogadores brasileiros presentes no time e muito queridos da torcida. Vini Jr, Rodrygo, Marcelo, Éder Militão e Casemiro participam da série com vários depoimentos.

Truth Be Told – Apple TV+

A terceira temporada chega ao final durante este mês, com o último episódio sendo disponibilizado no dia 23 de março. A série apresenta um olhar único sobre a obsessão norte-americana com produções do gênero “true crime” e desafia a pensar nas consequências quando a busca por justiça é colocada diante do público.

Baron Noir – 31/03 – Reserva Imovision

Após anos trabalhando nos bastidores para eleger os dois últimos presidentes franceses, Philippe Rickwaert decide candidatar-se à Presidência da República. Na França, a eleição presidencial é considerada a “mãe de todas as batalhas” porque as outras eleições do país e o futuro dos vários partidos e dos seus dirigentes dependem dela. Mas num contexto político global de ascensão do populismo, esta eleição, que tem fama de “enlouquecer” as pessoas, está aberta e tornou-se completamente imprevisível. Embora o “Baron Noir” acumule desvantagens, por ter uma imagem antiquada e um caso criminal com repercussões na carreira, tem uma qualidade que é muito rara nesta era das redes sociais e fake news: o sentido político.

Shortbus – 17/03 – Reserva Imovision

Jovens de Nova York se desafiam emocionalmente e navegam nas interseções cômicas e trágicas entre amor e sexo, dentro e ao redor de um moderno clube subterrâneo. Uma terapeuta sexual que nunca teve um orgasmo, uma dominatrix que não consegue se conectar, um casal gay que está decidindo se deve ou não abrir seu relacionamento, e as pessoas que entram e saem de suas vidas. Todos convergem em um encontro semanal chamado Shortbus: um ambiente louco de arte, música, política e carnalidade polissexual.

Como Nossos Pais – 10/03 – Reserva Imovision

Rosa é uma mulher que quer ser perfeita em todas suas obrigações: como profissional, mãe, filha, esposa e amante. Quanto mais tenta acertar, mais tem a sensação de estar errando. Filha de intelectuais dos anos 70 e mãe de duas meninas pré-adolescentes, ela se vê pressionada pelas duas gerações que exigem que ela seja engajada, moderna e onipresente, uma supermulher sem falhas nem vontades próprias. Até que em um almoço de domingo, recebe uma notícia bombástica de sua mãe. A partir desse episódio, Rosa inicia uma redescoberta de si mesma.

Swarm – 17 de março – Prime Video

A série de terror é ambientada entre 2016 e 2018 e acompanha Dre (Dominique Fishback), uma fã obcecada pela maior estrela pop do mundo que parte em uma inesperada turnê pelo país. Estrelada por Dominique Fishback, Swarm também conta com as atrizes Chlöe Bailey como a irmã de Dre, Marissa, e Damson Idris como o namorado de Marissa, Khalid. O elenco ainda inclui Rickey Thompson, Paris Jackson, Rory Culkin, Kiersey Clemons e Byron Bowers.

Dom – 17 de março – Prime Vídeo

Estampando manchetes de jornais, Dom se torna o criminoso mais procurado do Rio de Janeiro. A polícia fecha o cerco e ele precisa planejar uma fuga. Victor entra em guerra com o lado podre da polícia e, para se proteger, se infiltra na floresta amazônica. Nesta segunda temporada, o crime está por todos os lados e viver pode ser fatal.