Divulgação/Assessoria de Imprensa

No dia 25 de janeiro, às 21h, o tradicional Curitiba Comedy Club, localizado na Av. Manoel Ribas, 6151, em Santa Felicidade, recebe o fenômeno da internet, o humorista Eduardo Stall, mais conhecido como o Enfermeiro Sincero. Os ingressos estão à venda por R$35 e podem ser adquiridos no site oficial da casa.

Stall viralizou nas redes sociais ao falar sobre situações irreverentes de quem atua nas áreas de enfermagem e medicina, abordando relatos inusitados e engraçados, além de ressaltar os desafios dos profissionais da saúde de uma forma leve, descontraída e consciente.

Para o palco, o Enfermeiro Sincero leva o seu show solo “12×36 – Vida de Enfermeiro”, que já passou por inúmeras cidades brasileiras, sempre com casa cheia e boa recepção do público.

“Como sou formado e enfermagem e atuei na área por um bom tempo, sei bem como é cansativa a rotina dos profissionais. Apesar da sobrecarga e da correria diária, esse segmento é muito recompensador e repleto de boas histórias bem-humoradas. No meu show solo, passo um pouco dessas situações irreverentes e divertidas para o público, sempre com muita descontração e leveza”, comenta Eduardo.

Em suas redes sociais, Stall contabiliza mais de 450 mil seguidores, sendo cerca de 232 mil em seu perfil no Instagram e mais de 216 mil no TikTok. Eduardo ainda é um dos apresentadores do Podcast PodserSincero, que conta com mais de 28 mil visualizações no Youtube.

A apresentação do Enfermeiro Sincero no Curitiba Comedy Club é uma realização da Risata Produções. Acompanhe a programação do casting da produtora por meio das redes sociais oficiais: Instagram (@risataproducoes) ou pelo site www.risataproducoes.com.br

Serviço:

Eduardo Stall, o Enfermeiro Sincero, se apresenta no Curitiba Comedy Club

Local: Curitiba Comedy Club (Av. Manoel Ribas, 6151, em Santa Felicidade)

Horário: 21h

Abertura da casa: 19h30

Classificação: 16 anos

Ingressos: R$35 e podem ser adquiridos pelo site

Realização: Risata Produções

Site oficial: www.risataproducoes.com.br