Super Mario Bros.: O Filme continua conquistando resultados expressivos e se consolidando como principal candidato à maior bilheteria do cinema em 2023. Segundo informações do site Deadline, a estimativa é de que o filme atinja um total de US$ 871,8 milhões (cerca de R$4,4 bilhões) arrecadados desde seu lançamento até este fim de semana, sendo praticamente metade do montante, US$ 437,5 milhões, faturados fora dos Estados Unidos.

O filme, que já é a maior adaptação de videogame da história do cinema, deixou para trás longas protagonizados por Homem-Formiga e John Wick neste ano. Pegando os dados desde 2019, que incluem o período de pandemia e pós-restrições da pandemia, já é a segunda maior animação em termos de arrecadação, atrás apenas de Minions 2: A Origem de Gru.

Apesar de ser a maior bilheteria do ano em 31 países atualmente, o longa ainda sequer estreou em países como Coreia do Sul e Japão, onde a Nintendo é bastante popular, e será lançado na próxima sexta, 28 de abril.