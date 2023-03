(Divulgação)

Dia 30 de março, no espaço cultural Dogwood 373, será gravado ao vivo o primeiro episódio exclusivamente dedicado ao podcast do programa Rock’N’ Movie. Será um talk show mediado por Amarildo Anzolin e as atrações serão o lançamento do álbum 2FUTUROS, de Luiz Ferreira; pocket show com a banda Estacas e durante a noite toda vai rolar a PLAY LIX, playlist da produtora Wendy Lix. Também vai ter uma televisão apresentando em loop o curta-metragem “Venha pra ficar bem”, de Ferreira, que recentemente foi selecionado para a mais uma importante mostra internacional, o MAF (Marginal Art Festival), em Portugal. Você poderá assistir ao curta-metragem confortavelmente tomando seu drink preferido.

O espaço Dogwood 373 é um espaço cultural dedicado à arte e aos artistas undergrounds, de onde vem sempre a novidade e a vanguarda criativa. Histórico!

O Rock’N’ Movie é um programa que falava de rock no cinema, concebido e dirigido por Ferreira, produzido por Lilian Klimpovuz (a Wendy Lix) e apresentado por Ferreira (Tony O Esquilo) e Chico Nogueira (Herr Nussbaum), que foi ao ar durante 10 anos pela Mundo Livre FM e após o fechamento desse ciclo os produtores acharam por bem encerrar o compromisso semanal. A rádio, entretanto, o manteve no ar, hospedando em sua página os podcasts com os últimos programas, aqueles transmitidos entre agosto 2020 e outubro de 2022. Confira: https://mundolivrefm.com.br/podcasts/categoria/rockn_movie/

Ferreira convidou o poeta e agitador cultural Amarildo Anzolin e juntos resolveram abastecer a página com novos episódios em formato de talk show, que serão gravados ao vivo em eventos culturais sempre conectados à música e ao cinema. Sem compromisso rígido, poderá ser semanal, mensal ou até bimestral. Quem saberá?

2FUTUROS, álbum que será lançado por Luiz Ferreira, que também será entrevistado como Tony O Esquilo, é fruto de uma enorme coincidência: 2 poetas enviaram poemas para que Ferreira musicasse. Não é algo que ocorre toda semana e ainda mais com o agravante que os 2 poemas tratavam do mesmo tema: o futuro. Tamanha sincronia não poderia passar em branco. Ferreira gravou as 2 canções, “Futuro remoto”, poema de Amarildo Anzolin e “Futuro neutro útero”, poema de Suzana Cano e Sérgio Viralobos. A primeira música foi gravada com a colaboração de Olmar Lopes no baixo e Mola Jones na bateria. “Futuro remoto” também recebeu tratamento visual por meio de um videoclipe dirigido pelo artista Gegê Valentino. O álbum ainda traz um bonus track, a canção “Dança on the rocks”, uma parceria de Ferreira com Thadeu Wojciechowski e Viralobos. As canções estarão disponíveis em todas as plataformas e serão apresentadas em formato acústico dia 30.

Projeto Estacas é uma banda “virtual” criada pelos ex-integrantes da banda Beijo AA Força, Luiz Ferreira e Sérgio Viralobos, juntamente com o vocalista da banda Finis Africae, Eduardo de Moraes. O baixista carioca Olmar Lopes (ex-Coquetel Molotov) completará o time da noite.

A formação enxuta apresentará as canções da banda presentes em seu único álbum “Estacas” (procure nas plataformas) em um formato acústico/eletrônico, tocado sobre bases eletrônicas pré-gravadas. A banda contou com convidados em suas gravações e seus primeiros e únicos 3 shows pela cidade, como Kadu Lambach (ex-Legião Urbana) e o produtor/compositor/músico argentino Jeronimo Gonzalez. Talvez apareçam para um drink!

Wendy Lix (Lilian Klimpovuz) montou uma playlist especial para a noite, com trilhas de filmes que ela pesquisou para o programa Rock’N’Movie durante esses anos todos e outras coisas que ela gosta e acha apropriado para uma noite agradável no underground curitibano. Não é DJ, é só playlist mesmo, deixa a música tocar sem loop e sem performance de ficar girando os botõezinhos da mesa de som. Wendy também quer aproveitar a noite.

“Venha pra ficar bem” é o curta-metragem concebido, roteirizado, produzido e musicado por Luiz Ferreira. Foi feito em 2021, durante a pandemia, entre um e outro lockdown, com apoio da Lei Aldir Blanc. Foi filmado no Espaço Casa do Damaceno e conta com o casal de atores Guenia Lemos e Gabriel Gorozito, que ainda participaram do roteiro final do curta. O diretor de cena foi Moa Leal (também deu pitacos no roteiro final).

O filme foi selecionado para o 6° FICNOVA (Festival Internacional de Cine de La No Violencia Activa – Espanha 2022) e recentemente foi selecionado para o 5° MAF (Marginal Art Festival – Portugal 2023). É um musical, e as músicas foram gravadas pela banda Eles Mesmos. Conta uma boa história de violência contra a mulher, com final surpreendente. Poderá ser assistido no dia 30, ou pelo YouTube; “procure por aí” diria Tony O Esquilo.

PROGRAMAÇÃO NOITE DOS 2FUTUROS

19h – abertura da casa

21h – TALK e SHOW: abertura com Luiz Ferreira – Lançamento do álbum 2FUTUROS

mediação de Amarildo Anzolin

pocket show acústico/eletrônico com PROJETO ESTACAS

PLAY LIX – playlist da Wendy Lix – das 19h às 22h

VENHA PRA FICAR BEM – curta-metragem (15 min) em loop na antessala

Dia 30 de março de 2023

no espaço cultural DOGWOOD 373

rua Visconde do Rio Branco, 373