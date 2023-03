Cido Marques

O Tatuquara recebeu na terça-feira (7/3) à noite o Cinema na Praça. Famílias e crianças tiveram a oportunidade de assistir a dois filmes em um grande telão de LED montado em frente à Rua da Cidadania. Na quarta foi a vez do Sítio Cercado.

O projeto do Governo do Estado em parceria com a Fundação Cultural de Curitiba continuará até sexta-feira (10/3) e passará pelo Cajuru e Boqueirão. A programação celebra os 330 anos da capital.

“É muito bom ver tantas famílias reunidas para desfrutar de um momento de lazer e de entretenimento”, destacou o vice-prefeito Eduardo Pimentel.

No Tatuquara, as 400 cadeiras disponíveis foram todas ocupadas e algumas pessoas chegaram a sentar no gramado da praça para assistir às duas sessões da noite: O Poderoso Chefinho 2 – Negócios de Família e Croods 2 – Uma nova era.

Na primeira fila, Gabriel dos Santos estava com o pai, Jean Henrique dos Santos, e aguardava ansios. “Já assisti aos dois primeiros desses filmes e quero ver a continuação”, disse.

Do Moradias Santa Rita, a comerciante Renata Felix Leite foi de bicicleta com o filho Lucas, de 8 anos, até a praça em frente à Rua da Cidadania para aproveitar o cinema. Ela conta que não tem o hábito de frequentar cinemas comerciais por uma questão financeira e a oportunidade de ter uma “sala” tão perto de casa era imperdível.

“Muito legal essa ideia de trazer o cinema para perto da gente, porque para uma família ir até um shopping assistir aos filmes fica muito caro”, disse Renata.

Outra família que não perdeu a oportunidade foi a do casal Daniele Lima e Antonio Dominato. Com a filha Yasmin e o bebê Miguel, eles saíram do Campo do Santana, bairro da Regional Taturaqua. Para deixar o programa ainda mais completo, levaram pipoca e refrigerante.

Programação do Cinema na Praça

O Poderoso Chefinho 2 – Negócios de Família (19h)

Os Croods 2 – Uma Nova Era (21h)

Cajuru – Quinta-feira (9/3)

Avenida Maurício Fruet, 2.150 – Rua da Cidadania do Cajuru

Boqueirão – Sexta-feira (10/3)

Rua Maria Marques de Camargo, 119 – Vila Pantanal – Alto Boqueirão