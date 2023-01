Nesta sexta, 27, acontece o lançamento do clipe Lavender Haze, single de Taylor Swift. O anúncio foi feito nesta quinta, 26, através das redes sociais da artista.

“Encontre-me à meia-noite para a estreia do videoclipe de Lavender Haze”, escreveu a cantora. A faixa faz parte do álbum Midnights, lançado em 2022. Porém, atenção, por conta do fuso horário, o clipe estreará no YouTube Brasil somente às 2h da manhã.