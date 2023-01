(Foto: Divulgação/ Universal Music)

A cantora Taylor Swift anunciou recentemente sua nova turnê, “The Eras Tour”, e mexeu com o coração dos fãs brasileiros, ansiosos pela vinda da artista para território tupiniquim. E para alegria da nação, um jornal argentino apurou que Swift deve vir para o Brasil no final do ano e se apresentará em Curitiba e outras duas cidades.

A ansiedade entre os fãs da artista é grande. É que Taylor Swift viria ao Brasil em 2020, com a turnê “Lover Fest”, mas cancelou a viagem por causa da pandemia de Covid-19. Com a nova turnê, anunciada em novembro de 2022, diversos shows já foram marcados pelos Estados Unidos, entre os meses de março e agosto deste ano.

Nos últimos dias, então, o jornal argentino “El Dia” divulgou, de maneira exclusiva, novas informações sobre a agenda da cantora. De acordo com a publicação, depois de percorrer o território estadunidense a artista seguirá em outubro para a América do Sul, com shows nos dias 6 e 8 de outubro num estádio de Buenos Aires.

Ainda segundo o jornal argentino, apósde passar pela Argentina Taylor Swift seguiria para o Brasil, com apresentações ainda em outubro nas cidades de Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba. Nas redes sociais e no site oficial da artista, contudo, ainda não há confirmação de tais apresentações.