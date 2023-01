Divulgação

Tem novidade para a meninada e a comunidade em geral na Regional CIC. A partir de fevereiro, no Centro Cultural da CIC/Teatro da Vila, começam as aulas do curso autossustentável de balé. Serão quatro horários, sempre às quartas-feiras. Os interessados devem entrar em contato com a bailarina e professora Luana Alves Fernandez. A atividade faz parte da programação organizada pelo Núcleo Regional CIC da Fundação Cultural de Curitiba.

Para participar, basta gostar de dançar e usar roupas confortáveis. As aulas terão 1 hora de duração. São três horários pela manhã (às 9h, 10h e 11h) e um no começo da tarde (às 13h30). As turmas serão formadas de acordo com a idade dos alunos. As crianças devem ter a partir de 6 anos e, para os adultos, não há limite de idade. A mensalidade custa R$ 60.

“Vamos trabalhar aquecimentos lúdicos, soltura das tensões e alongamentos, mas, aos poucos, também faremos exercícios de balé clássico, equilíbrio, grandes saltos e coreografias”, resume Luana, que tem formação em técnica de dança clássica.

Serviço:

Aulas de balé na CIC

A partir de fevereiro

No Teatro da Vila

Às quartas-feiras, de manhã e à tarde

R$ 60 mensais

Cominar com a professora (41 99860-2021)