(Hully Paiva/SMCS)

O Rio de Janeiro e a Bahia foram representados na 40ª Oficina de Música de Curitiba, nesta sexta-feira (27), nas vozes do rapper BNegão e Danilo Caymmi. Eles se juntaram a Orquestra à Base de Sopro, dirigida por Sérgio Albach para interpretar composições de Dorival Caymmi. A direção artística do espetáculo foi de Sérgio Albach, que é o diretor da orquestra.



“Essa Oficina de Música entrou para o meu coração. A oportunidade de tocar ao lado dessa Orquestra, do violonista Bernardo Bosisio e do mestre Danilo Caymmi, com arranjos de Sérgio Albach para este show, me faz ser eternamente grato”, disse emocionado o rapper BNegão.



Danilo Caymmi agradeceu a homenagem à família e arrancou aplausos do público ao elogiar a Oficina de Música e a Orquestra à Base de Sopro. “O Brasil não conhece os músicos maravilhosos que Curitiba têm”.

Neste encontro, foram interpretadas as Canções Praieiras, de Dorival Caymmi (1914-2008), com arranjos baseados no icônico disco do compositor, de 1954. As canções “O Mar”, “É Doce Morrer no Mar”, “Suíte dos Pescadores”, entre outros clássicos eternizados na voz e no violão do músico baiano, encantaram a plateia.



Com uma história ligada ao hip hop, rap, funk e rock, o cantor carioca BNegão é um dos principais nomes da música alternativa. Sua carreira está ligada à banda Planet Hemp, com quem faz shows por todo o Brasil. O músico tomou o repertório sensível e intimista de Dorival Caymmi como um desafio, e transformou-o num projeto musical desenvolvido desde 2018 com o violonista Bernardo Bosísio, também um dos convidados do show.

O professor de História Rodrigo Souza que é fã de Caymmi e do BNgão estava acompanhado dos filhos de 9 e 6 anos. “Eu acompanho o Dorival desde criança e o BNegão desde a minha adolescência e se não fosse a Oficina de Música, eu não conseguiria vir ao Guaíra para assistir BNegão” conta o professor.

Programação gratuita e com preços populares

O primeiro final de semana da 40ª Oficina de Música de Curitiba está repleto de opções de palestras, mesas-redondas, passeios musicais, recitais, concertos e grandes shows. Mais de 40 atividades estão programadas para este sábado e domingo (28 e 29/1), movimentando toda a cidade e fazendo de Curitiba a capital musical do país. Do afrobeat ao encontro de violas, Memorial Paranista vira caldeirão eclético da MPB contemporânea em Curitiba, confira os shows e concertos com entrada grátis

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO da 40ª Oficina de Música no Guia Curitiba. https://guia.curitiba.pr.gov.br/evento/listar/categoria-35/

Respeito e credibilidade

Lucas Martini Trabuco veio de Maringá/PR para o curso de contrabaixo elétrico e acústico com o professor Bruno Migotto. Lucas conta que não é a primeira vez que participa da Oficina. “Está cada vez melhor”, elogia. “A Oficina dá a oportunidade de conhecer outros músicos, não só do Brasil, mas de várias partes do mundo. Faço questão de andar com o crachá por todos os lugares, a gente ganha respeito e credibilidade”.