Inaugurado em 29 de março de 2008 com um concerto do tenor lírico José Carreras, o Teatro Positivo foi um presente para a cidade de Curitiba, que faz aniversário na mesma data. Este ano, o terceiro maior teatro do Brasil comemora 15 anos e a capital paranaense, 330. Para celebrar, a UP Experience (UPX), empresa que administra o teatro, preparou uma programação especial com dezenas de atrações nacionais e internacionais que iniciam as apresentações em março e seguem até dezembro, para agradar a todos os públicos.

Leia mais no Barulho Curitiba