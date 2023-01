Em 2023, o Teatro Positivo completa 15 anos. Localizado em Curitiba (PR), o espaço conta com 2.400 lugares e é considerado o maior teatro do Paraná e o terceiro maior do Brasil. Para celebrar, o espaço recebe espetáculos das mais diversas áreas da cultura e uma lista de atrações musicais marcantes, repletas de estrelas nacionais e internacionais. Artistas como Joss Stone, Bruce Dickinson, Alcione, Ana Carolina, Fábio Jr. Paula Fernandes e Gabriel Sater já estão confirmados para o primeiro semestre, com apresentações para todos os gostos.

