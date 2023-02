A Apple TV+ anunciou no final da manhã desta terça-feira, 14, a data de lançamento da terceira temporada de Ted Lasso. O sucesso da plataforma, premiada com o Emmy de Melhor Série de Comédia por suas duas primeiras temporadas, retorna no dia 15 de março, com um episódio por semana sempre às quartas-feiras. Com a mudança para as quartas, Ted Lasso é a primeira série do Apple TV+ a ser lançada no meio da semana.

Na terceira temporada, de 12 episódios, o recém-promovido AFC Richmond é ridicularizado pela imprensa esportiva que os classificam como os piores da Premier League, e Nate (Nick Mohammed), aclamado como o “garoto maravilha”, foi trabalhar para Rupert (Anthony Head) no West Ham United. Roy Kent (Brett Goldstein) assume o cargo de assistente técnico ao lado de Beard (Brendan Hunt). Enquanto isso, Ted lida com pressões no trabalho ao mesmo tempo em que continua a enfrentar seus problemas pessoais. Rebecca (Hannah Waddingham) está focada em derrotar Rupert, e Keeley (Juno Temple) deve lidar com o fato de ser a chefe de sua própria agência de relações públicas. As coisas parecem estar desmoronando dentro e fora do campo, mas a “Equipe Lasso” está preparada para dar o seu melhor de qualquer maneira.

A segunda temporada da série bateu recordes ao se tornar, pelo segundo ano consecutivo, a comédia mais premiada do Emmy com quatro vitórias no total, incluindo Melhor Série de Comédia, Melhor Ator em Série de Comédia (Jason Sudeikis), Melhor Ator Coadjuvante em Série de Comédia (Brett Goldstein) e Melhor Direção em Série de Comédia (MJ Delaney). Com as sucessivas vitórias do principal prêmio, a série entra no seleto grupo de séries que venceram esta categoria principal em seus dois primeiros anos: Modern Family, Um Maluco na TV, 30 Rock, Frasier, Supergatas, Cheers, Tudo em Família e The Phil Silvers Show.

A primeira e segunda temporadas de Ted Lasso estão disponíveis no Apple TV+, ou no aplicativo Apple TV.