O Big Brother Brasil 2023 já tem data para começar. O maior reality show brasileiro terá início no dia 16 de janeiro. Essa será a 23ª edição do programa, que contará com atrizes, atores, cantores e influenciadores digitais. Assim como em 2022, algumas atrações continuarão, para a alegria dos espectadores desse programa.

Na edição do Big Brother Brasil 2022, Arthur Aguiar foi o grande campeão ao disputar, na final, contra Douglas Silva e Paulo André. O ator global venceu com 68,96% dos votos e levou para casa R$ 1,5 milhões, além de um carro 0 km. Os outros finalistas também receberam suas respectivas premiações.

Para a edição de 2023, o que se sabe é que o prêmio tem grandes probabilidades de ser ainda maior. De acordo com boatos a respeito do BBB 23, a premiação poderá subir para R$ 2 milhões, além do carro 0 km ser mantido para quem ficar em 1º lugar. Além disso, o 2º e 3º lugares também deverão ser premiados.

Tadeu Schmidt segue apresentando o programa

Um dos primeiros elementos do Big Brother Brasil que está garantido para a edição de 2023 é a presença de Tadeu Schmidt como apresentador. Assim como na edição de 2022, quando Tadeu substitui Tiago Leifert na apresentação do programa, Schmidt continuará interagindo com os participantes, bem como com o público.

Apesar de sempre enfrentar certas barreiras quando há uma mudança no apresentador, o Big Brother Brasil já passou por essa situação no passado, quando Pedro Bial deixou o programa, mesmo sendo muito querido pela audiência do BBB.

Casa do vidro é mantida

Assim como Tadeu Schmidt na apresentação do programa, outro elemento do Big Brother Brasil será mantido para a edição de 2023. A Casa de Vidro já foi confirmada pela Rede Globo, com possibilidade dos participantes estarem em um shopping center e poderem serem vistos pelos espectadores.

Na edição de 2022, a Casa de Vidro teve muitas polêmicas, mas atraiu muito os espectadores que gostaram de como os novos participantes movimentaram a casa após entrarem na competição definitivamente. Devido ao sucesso em edições anteriores, essa atração voltará para o reality em 2023.

Provas são mantidas

O Big Brother Brasil 23 terá as provas de sucesso do reality show. Muito procuradas por quem gosta de apostar no BBB, essas provas costumam movimentar, principalmente as casas de apostas. No site da Betano BBB, por exemplo, os apostadores podem arriscar um palpite em quem vencerá a disputa, ou qual participante será o anjo, bem como líder.

As apostas de fãs do BBB também são focadas no paredão desse reality show. Além de movimentar muitos cliques para votar em quem deixará o programa, os paredões também movimentam as casas de apostas que buscam oferecer as probabilidades de cada participante deixar o programa.

Participantes divididos em camarote e pipoca

Desde 2020 a Rede Globo tem apostado no formato pipoca e camarote para selecionar quem serão os participantes do reality show. Ou seja, um mix de pessoas escolhidas aleatoriamente, com outros que já são conhecidos pela audiência será a aposta da emissora para o ano de 2023.

Estima-se que o programa tenha aproximadamente 100 episódios novamente, assim como a edição de 2022. No entanto, podem acontecer mudanças no calendário, as quais não podem ser previstas pela organização. Além disso, caso haja muito engajamento da audiência, a emissora provavelmente decidirá por segurar o final do reality show.

Apesar da lista de participantes do Big Brother Brasil 23 ainda ser um mistério, a verdade é que o BBB 2023 será mais um sucesso.