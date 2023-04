(Reprodução biografia Herry Belafonte)

O ator e cantor Harry Belafonte, gigante dos direitos civis e do entretenimento que foi inovador nas artes e logo se tornou um ativista, humanitário e consciente do mundo, morreu nesta terça-feira, 25, aos 96 anos.

A causa da morte foi insuficiência cardíaca congestiva e ele estava em sua casa em Nova York, ao lado da sua mulher, Pamela. Com seu rosto bonito e brilhante e voz rouca e sedosa, Belafonte foi um dos primeiros artistas negros a ganhar muitos seguidores no cinema e a vender um milhão de discos como cantor.

Muitos ainda o conhecem por seu hit Banana Boat Song (Day-O). Mas ele forjou um legado maior quando reduziu sua carreira artística na década de 1960 e assumiu o mote de seu herói Paul Robeson de que os artistas são “guardiões da verdade”. A partir daí, Belafonte tornou-se modelo e epítome do ativista de celebridades. Poucos acompanharam o tempo e o compromisso de Belafonte e nenhum atingiu sua estatura como ponto de encontro entre Hollywood, Washington e o movimento pelos direitos civis.

Belafonte não apenas participou de marchas de protesto e shows beneficentes, mas também ajudou a organizar e angariar apoio para eles. Trabalhou em estreita colaboração com seu amigo e colega geracional, o reverendo Martin Luther King Jr., muitas vezes intervindo em seu nome com políticos e outros artistas e ajudando-o financeiramente. Ele arriscou sua vida e sustento e estabeleceu altos padrões para as celebridades negras mais jovens, repreendendo Jay Z e Beyonce por não cumprirem suas “responsabilidades sociais” e orientando Usher, Common, Danny Glover e muitos outros. No filme de 2018 de Spike Lee, Infiltrado na Klan, ele foi escalado apropriadamente como um estadista mais velho ensinando jovens ativistas sobre o passado do país.

Amigo de Belafonte, o líder dos direitos civis Andrew Young notaria que ele era a rara pessoa a se tornar mais radical com a idade. Ele estava sempre engajado e inflexível, disposto a enfrentar os segregacionistas do sul, os liberais do norte, os bilionários irmãos Koch

Belafonte era um grande artista desde os anos 1950. Ele ganhou um prêmio Tony em 1954 por seu papel principal em Almanac, de John Murray Anderson, e cinco anos depois se tornou o primeiro artista negro a ganhar um Emmy pelo especial de TV Tonight with Harry Belafonte.

Em 1954, ele coestrelou com Dorothy Dandridge o musical Carmen Jones, dirigido por Otto Preminger, uma descoberta popular para um elenco totalmente negro. O filme Ilha ao Sol, de 1957, foi proibido em várias cidades do sul, onde os proprietários de cinemas foram ameaçados pela Ku Klux Klan por causa do romance inter-racial do filme entre Belafonte e Joan Fontaine.

No auge da segregação racial nos EUA, ainda nos anos 1950, Belafonte se tornou um dos primeiros astros do entretenimento negro a liderar paradas musicais e aparecer em programas de televisão, ao lado de nomes como Louis Armstrong e Ella Fitzgerald.

Acima de tudo, ele era uma estrela da gravação. Seu álbum de 1956 Calypso vendeu mais de 1 milhão de cópias – tornando-o um breve rival de Elvis Presley nas paradas de música pop e gerando interesse mundial na música com sabor caribenho.

Harold George Belanfanti Jr. nasceu em Manhattan em 1º de março de 1927. Seu pai, de quem Harry mais tarde se lembrava de beber muito, ser abusivo e mulherengo, costumava trabalhar como cozinheiro em “banana boats” entre Nova York e os portos caribenhos.

Sua mãe, Melvine Love, foi deixada para cuidar de Harry e de um filho mais novo, Dennis. Ela mudava o sobrenome, eventualmente para Belafonte, para fugir das autoridades de imigração. Ela também fez tentativas de se passar, ao lado dos filhos, como espanhóis ou franceses enquanto se mudavam de um bairro para outro, vivendo o que Belafonte chamaria de “vida clandestina”.

A mãe, que de vez em quando arranjava trabalho como cozinheira, tentava levar o filho nos trabalhos para comer as sobras. A pobreza o “definia”, escreveu ele em suas memórias. Descrito por ele mesmo como um “desajustado com raiva”, Belafonte disse que provavelmente tinha dislexia não diagnosticada. Largou a educação formal na nona série, passando os dias fugindo de gangues e indo muito ao cinema.

Um dia depois de seu aniversário de 17 anos, ele se alistou na Marinha e logo perdeu as noções românticas de camaradagem militar. Infrações menores o levaram a ficar duas semanas na Prisão Naval em Portsmouth, Virgínia, onde viu prisioneiros de guerra alemães recebendo tratamento melhor. “A injustiça disso me deixou enojado”, escreveu ele, acrescentando que a experiência o “radicalizou” politicamente. (Com agências internacionais).