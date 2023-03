Biaflora Lima

A segunda edição Telúrica – Festival Feito por Palhaças acontece de 8 a 12 de Março em Curitiba com uma programação de espetáculos, cabarés e shows em diversos locais da cidade.

A primeira edição foi realizada em 2019 de forma independente e envolveu uma equipe de produção de mais de 20 artistas da cidade, inaugurando o primeiro festival de palhaças realizado em Curitiba e atraindo mais de 700 espectadores. Como uma corrente elétrica, o festival movimentou e fortaleceu a rede de palhaçaria na capital e contou com a participação pontual de artistas de outros municípios do Paraná e também dos estados de São Paulo e Santa Catarina, em surpreendentes nove dias de festival.

Desde o início do processo de gestação do festival, ainda antes de 2019, nossos sonhos vêm sendo nossos guias. Para 2023 iluminamos alguns desses sonhos que de maneira intuitiva passaram a compor o mote desta edição: “profissão palhaça” e “arte como alimento na cesta básica” contam Camila Jorge e Larissa Lima – curadoras da 2ª edição.

Em 2019 o festival teve como dinâmica a rotatividade das profissionais que hora ocupavam o palco como palhaças, hora os bastidores produzindo e operando as apresentações, numa proposta de aprendizagem e fortalecimento desta rede de mulheres artistas então recém formada.

Já na segunda edição, nós nos vimos inicialmente impedidas de realizar o festival em função da pandemia. O fato foi contornado com muita articulação interna e distribuição de bolsas artísticas com apoio financeiro para o momento de crise, e culminou na realização do “Esquenta Telúrica” uma pré-edição on-line do festival, que contou com oficina de produção interna e mesas de bate-papo sobre temas relevantes para nós, como “Produzir, maternar e atuar” e “Palhaçaria Feminina?” afirmam Má Ribeiro e Yara Rossatto, produtoras do Esquenta Telúrica 2021.

Em 2023 esta equipe de sonhos e produção leva a cabo a realização presencial do festival, e abre-se para acolher artistas de diversas localidades nacionais via chamamento público. Com uma curadoria diversa de cabarés, espetáculos, intervenções de rua e outras atrações, Telúrica movimenta novamente a cena cultural da cidade, além de contribuir com o fortalecimento do cenário da palhaçaria nacional.

“Seguiremos festival adentro descobrindo e inventando o que pode vir a ser criar com esses sonhos. O que já conseguimos perceber é que caminhar com eles também é experimentar acolher no nosso fazer diversidades de existências de como ser artista no Brasil” concluem as curadoras.

Essa edição foi idealizada e organizada pelas artistas Biaflora, Camila Jorge, Karina Flor, Larissa Lima, Lucri Reggiani, Má Ribeiro, Nathália Luiz e Yara Rossatto e conta com a participação de artistas dos estados do Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Tocantins e Pará.

A programação completa do Festival pode ser conferida no Instagram @teluricafestival e na página do facebook Telúrica – Festival feito por palhaças. O projeto é realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura – Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba e conta com o patrocínio das empresas Bosch e Ebanx.

SERVIÇO:

TELÚRICA – FESTIVAL FEITO POR PALHAÇAS

8 a 12 de março em Curitiba

Acompanhe toda a programação da mostra no Instagram em @teluricafestival e na página do facebook Telúrica – Festival feito por palhaças.