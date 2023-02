Divulgação

Depois de cinco finais de semana com muita diversão musical gratuita nos palcos montados em Matinhos e Pontal do Paraná, o público vai se despedir dos shows do Verão Maior Paraná com muito axé e pagode da melhor qualidade. O Grupo Sempre Tem e o Ara Ketu se revezam nos palcos neste final coroando a temporada que já está na memória dos veranistas.

Na sexta (10), o Ara Ketu se apresenta em Matinhos e o Grupo Sempre Tem em Pontal do Paraná. No sábado (11), a programação é invertida: Grupo Sempre Tem em Matinhos e Ara Ketu em Pontal.

Os palcos do Verão Maior Paraná apresentaram, até agora, 20 shows nas duas cidades, com 11 atrações diferentes que atraíram milhares de pessoas. No total, serão 24 apresentações.

“Está sendo um verão muito especial, principalmente porque é o primeiro em que as pessoas se sentiram mais seguras após todo o período de reclusão da pandemia. O resultado é esse público gigantesco, receptivo e animado que estamos vendo em todas as apresentações”, afirma André Avelino, coordenador de Ação Cultural e Economia Criativa da Secretaria de Estado da Cultura (SEEC).

Ao longo dos meses de janeiro e fevereiro, o Verão Maior Paraná apresentou grandes nomes como Leonardo, Eduardo Costa, Sambô, Trio Parada Dura e as duplas César Menotti & Fabiano e Fernando & Sorocaba.

As atividades começam às 20 horas no palco, com animação e recreação. A programação completa do Verão Maior Paraná está no site www.verao.pr.gov.br.

ARA KETU – Fundado em 1980 como um bloco carnavalesco de Salvador (BA), o Ara Ketu se transformou ao longo de seus quase 43 anos em um dos grupos mais queridos do País. Hits como “Mal Acostumada”, “Ara Ketu Bom Demais” e “Pipoca” são a garantia de shows animados com o público cantando junto.

Atualmente, o grupo é comandado pelo cantor e compositor Dan Miranda, que surgiu para o Brasil com o hit “Ziriguidum”, música do Carnaval em 2013. O vocalista foi o responsável por comemorar os 40 anos de história do Ara Ketu no Carnaval de 2020, com 12 shows em sete dias.

Em “O Som do Ara”, Dan escreve que o Ara Ketu é “a Bahia toda traduzida em nossa percussão”.

Na era dos feats, o Ara Ketu já gravou com Ávine Vinny e VT Kebradeira, promovendo a mistura de ritmos que sempre deu certo na banda. Em 2022, lançou o single “Onda do Amor” com a cantora e ex-BBB Gabi Martins.

GRUPO SEMPRE TEM – Nascido em Maringá, o Grupo Sempre Tem é prova de que, apesar das dimensões continentais, o Brasil não concentra ritmos musicais em suas regiões de origem. A banda leva por onde passa a alegria das micaretas do Nordeste.

Criado por amigos apaixonados por música, o Sempre Tem surgiu de forma despretensiosa, mas se tornou um fenômeno ao conquistar o público universitário e dominar as maiores festas promovidas pelas atléticas no Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina.

Com média de 15 shows por mês e sucesso de público por onde passa, a banda é conhecida por suas apresentações animadas, que misturam pagode, axé, sertanejo, pop rock, reggae e funk.

Serviço:

10/02, sexta-feira, a partir das 20 horas

Ara Ketu – Palco Matinhos – Avenida Atlântica

Grupo Sempre Tem – Palco Pontal do Paraná – Centro de Eventos (Av. Sete de Setembro)

11/02, sábado, a partir das 20 horas

Grupo Sempre Tem – Palco Matinhos

Ara Ketu – Palco Pontal do Paraná