Espaço Excentrico

O espetáculo “Terapia para Casal” marca presença no Festival de Teatro de Curitiba, no dia 01 de abril às 22h, no teatro Regina Vogue. A peça conta a história de Manuel e Setembrina, dois idosos que estão presos em um casamento monótono e cheio de reclamações. Desde uma sopa sem sal até uma louça que não é lavada, a vida a dois é cada vez mais difícil.

Chateada com a situação, Setembrina decide procurar ajuda profissional. Ela encontra a Dra. Mafalda Marruá, uma psicóloga com métodos um tanto quanto diferentes. A doutora tenta ajudar o casal a reencontrar o sentimento de antigamente, ao mesmo tempo que Manuel tenta consertar a pia com a ajuda do encanador Omar.

A montagem é uma comédia divertida que faz referências e até críticas aos momentos atuais, como o preço da gasolina, as danças e músicas da moda, a Alexa (assistente virtual da Amazon) e o time XV de Jaú, pelo qual Seu Manuel é apaixonado. Com um roteiro engraçado e cheio de surpresas, a peça promete conquistar o público de todas as idades.

“Terapia para Casal” é uma produção da Ohz Produções. Com direção coletiva e um elenco de peso, formado por Claudio Bob, Guilherme dos Anjos, Julian Rodrigues e Rodrigo Fowolski.

Não perca a oportunidade de se divertir com essa história divertida e emocionante. Venha conferir o espetáculo e rir muito com as trapalhadas de Manuel e Setembrina!

Serviços

Terapia para Casal

Data: 01 de abril

Horário: 22h

Local: Teatro Regina Vogue

Ingressos:

R$60 inteira R$30 meia entrada (+ taxas)

https://festivaldecuritiba.com.br/atracao/terapia-para-casal/

Classificação indicativa: 14 anos