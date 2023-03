Maringas Maciel/Teatro Guaíra

O Centro Cultural Teatro Guaíra preparou uma surpresa em homenagem às mulheres nesta quarta-feira, dia 8, em que se celebra a memória da luta pela conquista de direitos. O Balé Teatro Guaíra e a Orquestra Sinfônica do Paraná farão uma apresentação especial de “Terra Brasilis”, espetáculo que abriu a temporada de 2023 no último final de semana com sucesso de público. A sessão acontece na quarta, às 20h, com entrada gratuita para o público em geral.

“Terra Brasilis” é composto por duas coreografias: Piá e Outras Estações. Jorge Garcia e Alex Soares, dois nomes de destaque da nova geração de coreógrafos contemporâneos no País, foram convidados para criar as obras.

Piá, trabalho de Soares, debate no palco a mestiçagem brasileira, elemento caro na formação de nossa identidade. Já Outras Estações, de Garcia, traz reflexões sobre as migrações contemporâneas por parte de determinados grupos, tribos, povos, comunidades ou outras formas de coletividade. A regência da OSP fica por conta de Victor Hugo Toro, que já tinha assumido a condução da peça em 2022.

Serviço

“Terra Brasilis: Piá e Outras Estações” – com Balé Teatro Guaíra e Orquestra Sinfônica do Paraná

Apresentação: dia 8, quarta-feira, às 20h

Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto (Guairão)

Rua XV de Novembro, 971 – Centro – Curitiba

Tempo de duração do espetáculo: aproximadamente 1h30

Classificação: Livre

Entrada gratuita