Reprodução Assessoria de Imprensa

Com elenco original e completo, o Tesão Piá está de volta ao Festival de Curitiba. O grupo promete fazer shows para curitibano nenhum botar defeito, os espetáculos são um guia turístico para quem quer rir e se divertir com as melhores curitibanices.

As apresentações acontecem nos dias 30 e 31 de março, e 01 e 02 de abril no Teatro Regina Vogue, que fica no piso L2 do Shopping Estação. A direção é de Andrei Moscheto e o elenco é formado por Claudinho Castro, Lucas Duh, Cadu Scheffer, Luana Roloff, Jéssica Medeiros e Fagner Zadra.

Os ingressos já estão à venda, a partir de R$30 a meia entrada. Mais informações no site http://teatroebanxreginavogue.com.br/agenda/.

Serviço – Tesão Piá

Datas: 30 e 31 de Março, às 21h30; 01 de abril, às 20h; 02 de abril, às 18h.

Gênero: Comédia

Ingressos a partir de R$30,00 + Taxa Adm. (meia)

Informações http://teatroebanxreginavogue.com.br/agenda/

Local: Teatro Regina Vogue

Shopping Estação – Av. Sete de Setembro, 2.775, Rebouças

Curitiba (PR)

Telefone: (41) 3094-5300

Sobre o Shopping Estação

O Shopping Estação é ponto de encontro e referência em entretenimento e gastronomia na cidade, com um mix de lojas e serviços completo, além de reunir parte da história de Curitiba no Museu Ferroviário, único museu dentro de um shopping no Brasil. Inaugurado em 14 de novembro de 1997, há 25 anos o Shopping Estação tem participação ativa na vida dos curitibanos e de milhares de turistas que passam pela capital paranaense.