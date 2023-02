Christian Alves/Divulgação

A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPR, por meio da Coordenadoria de Cultura e Téssera Companhia de Dança da UFPR, divulga a abertura da Chamada Pública para seleção de integrantes para compor o elenco da Téssera Companhia de Dança da UFPR, para o ano de 2023.

As inscrições serão realizadas entre 06 de fevereiro e 06 de março. As pessoas interessadas devem ler a Chamada Pública, preencher todas as informações da ficha de inscrição (presencialmente) e participar das etapas de avaliação.

Serão selecionados(as) até 25 bailarinos(as) e a participação é aberta a toda comunidade.

Pré-requisitos: 18 anos completos, experiência em dança em qualquer técnica e/ou estilo em nível intermediário ou avançado, disponibilidade para aulas e ensaios, de segunda a sexta-feira, das 18h30 às 21h. Não há cobrança de taxa de inscrição ou de mensalidades.

Para saber mais sobre a Téssera, acesse o site da companhia, as páginas no Facebook e Instagram ou envie um e-mail para tessera@ufpr.br

Acesse a chamada pública aqui.

SERVIÇO

Inscrições: 06 de fevereiro a 06 de março

Local: Secretaria da Téssera Companhia de Dança da UFPR

Universidade Federal do Paraná – Prédio Histórico – Praça Santos Andrade, nº 50 – 2º andar – Centro – Curitiba/PR

Horário: 13h30 às 18h30 (segunda a sexta-feira)

www.tessera.ufpr.br

facebook: /tesseraufpr

instagram: @tesseraciadedancaufpr