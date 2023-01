Com avaliação máxima pelo Rotten Tomatoes (site americano que reúne críticas de cinema e televisão), até esta terça, a série The Last of Us poderá ser vista na HBO Max e HBO a partir das 22h de domingo, 15. Adaptação de game de mesmo nome, produção conta com nomes como Pedro Pascal, Bella Ramsey e Nico Parker no elenco.

A história tem início no ano de 2003, quando a população da terra é praticamente dizimada por um fungo. Vinte anos depois, vamos acompanhar a vida de Joel (Pedro Pascal), um sujeito de classe média, viúvo, que tem uma filha adolescente, Sarah (Nico Parker), e um irmão que vive se metendo em confusão, Tommy (Gabriel Luna), que terá de encarar uma nova realidade.

Joel, que só se preocupa com a sobrevivência, recebe, a contragosto, a missão de levar a adolescente Ellie (Bella Ramsey) em uma travessia pelos Estados Unidos, em meio a um governo autocrático combatido por grupos de resistência. A relação entre Ellie e Joel está no centro da narrativa.

Veja quais são os personagens da série The Last of Us:

Pedro Pascal como Joel, um sobrevivente atormentado por traumas e fracassos do passado, que deve viaje por uma América devastada, enquanto protege uma garota que representa a última esperança da humanidade.

Bella Ramsey como Ellie, uma órfã de 14 anos que luta para equilibrar seu instinto de raiva e com a necessidade de conexão.

Gabriel Luna como Tommy, irmão mais novo de Joel, um ex-soldado que não perdeu o senso de idealismo e esperança de um mundo melhor.

Anna Torv como Tess, uma contrabandista e sobrevivente endurecida em um mundo pós-pandêmico.

Nico Parker como Sarah, filha de 14 anos de Joel.

Murray Bartlett como Frank e Nick Offerman como Bill, dois sobreviventes que vivem sozinhos em sua própria cidade isolada.

Melanie Lynskey como Kathleen, a implacável líder de um movimento revolucionário.

Storm Reid como Riley, uma menina órfã que cresce na Boston pós-apocalíptica.

Merle Dandridge como Marlene, líder de um movimento de resistência que luta por liberdade contra um regime militar opressor.

Jeffrey Pierce como Perry, um rebelde em uma zona de quarentena.

Lamar Johnson como Henry e Keivonn Woodard como Sam, irmãos em Kansas City se escondendo de um movimento revolucionário em busca de vingança.

Graham Greene como Marlon e Elaine Miles como Florence, um casal sobrevivendo sozinho.

The Last of Us foi escrito e produzido por Craig Mazin e Neil Druckmann.