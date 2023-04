O cantor Bruno Mars celebrou os ingressos esgotados para o festival The Town nesta quarta-feira, dia 20. As entradas para os dois dias em que o artista será headliner foram as primeiras a ficar indisponíveis. Com o feito, Mars não deixou de comemorar homenageando os brasileiros. Nos stories do Instagram, o cantor compartilhou um pôster com as datas e a faixa “sold out” (“esgotado”, em tradução para o português) ao som do funk Dança da Motinha, do grupo Furacão 2000. Clique aqui para assistir ao vídeo.