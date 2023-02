O ator Tiago Abravanel refletiu sobre ter desistido do BBB 22 durante uma participação no programa Encontro, da Rede Globo, nesta terça-feira, 7. Quando perguntado por Patricia Poeta se havia “desistido de desistir” do reality, Tiago permaneceu em silêncio até concluir: “Não me arrependo”.

Segundo ele, a desistência veio “no momento certo”. “Se eu tivesse ficado, talvez, o meu comportamento teria mudado. Eu acho que, naquele momento em que apertei o botão, era o momento em que eu estava mais forte para tomar aquela decisão”, revelou.

Abravanel ainda comentou sobre as críticas que recebeu e que a participante Aline Wirley vem recebendo por assumir uma postura “apaziguadora” no jogo. “O Jogo da Discórdia é algo que vocês não têm ideia”, comentou.

Ele disse que a sua postura era motivada por saber conviver “tranquilamente” com todos. “Na hora do jogo, é a hora que você tem que se mexer, e eu não soube fazer isso”, assumiu.

O ator, porém, acredita que Aline, que chegou a ser madrinha de seu casamento, não está jogando da mesma forma. “A Aline é uma pessoa que observa demais”, pontuou.