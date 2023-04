A apresentadora Ticiane Pinheiro revelou que pretende ter outro filho. Por meio do Instagram da filha, Rafaella Justus, ela disse que gostaria de ter um menino.

Rafaella é filha dela com o apresentador Roberto Justus, com quem foi casada por sete anos. Ela também tem Manuella, de 3 anos, com o jornalista Cesar Tralli.

“Ah, se Deus mandar, eu gostaria, porque queria tentar um menino, na verdade. Não queria tentar, eu deixo a vida me levar. A vida leva, mas, se viesse um menininho, eu ia gostar. Até a cachorra, a gata, é tudo fêmea”, disse.

“Não é uma coisa que eu estou elaborando. Eu estou assim: se vier, vem, entendeu?”, ressaltou. Ela já tem alguns nomes na lista: Lorenzo, Enzo, Guilherme, Henrique, Ricardo, Thiago, Manoel são as opções.

Ainda na sequência de vídeos, Ticiane falou sobre permitir a filha a namorar. “Se for para ser feliz, se tiver alguém bacana, eu vou querer saber quem é e vou ser uma sogra muito legal para os futuros pretendentes”, afirmou.