Tina foi a terceira eliminada do Big Brother Brasil 23 na noite desta terça-feira, dia 7. A ex-sister foi a mais votada pelo público, com uma porcentagem de 54,12%. A modelo competia na berlinda com Cezar Black, que recebeu 43,21% dos votos, e Gabriel Santana, que teve apenas 2,67% dos votos.

A angolana foi indicada ao Paredão pelo líder Gustavo após atender o Big Fone e indicar Domitila e Gabriel para a eliminação. Paula, que tinha o poder curinga da semana, escolheu salvar Domitila.

A eliminação de Tina acontece depois da ex-sister se envolver em alguns conflitos na casa, por ser considerada “curta e grossa por seus colegas de confinamento”. O embate que teve mais repercussão foi com Cezar. Durante um Jogo da Discórdia, ele revelou ter ficado chateado porque a modelo não lhe emprestou suas perucas. A situação virou meme nas redes sociais.