A Netflix divulgou nesta terça-feira, 18, o primeiro trailer de Toda Luz que Não Podemos Ver. A minissérie estreia na plataforma no dia 2 de novembro.

A adaptação do livro de Anthony Doerr é dirigida por Shawn Levy e conta com Mark Ruffalo, Hugh Laurie, Aria Mia Loberti, Nell Sutton e Louis Hofmann.

Na prévia, Marie-Laure (vivida por Aria Mia Loberti e Nell Sutton) foge da ocupação nazista em Paris com uma pedra preciosa. A garota acaba se envolvendo com Werner (Louis Hofmann), um jovem soldado nazista que busca por fugitivos do regime. Além do trailer, o streaming ainda divulgou a sinopse da produção:

“Baseada na obra vencedora do Prêmio Pulitzer, Toda Luz que Não Podemos Ver é uma minissérie inovadora que conta a história de Marie-Laure, uma adolescente francesa cega, e seu pai, Daniel LeBlanc, que fogem da Paris dominada pelos alemães com um lendário diamante para evitar que ele caia em mãos nazistas. Perseguidos por um oficial cruel da Gestapo, Marie-Laure e Daniel encontram abrigo em St. Malo, onde passam a morar com um tio recluso, que faz transmissões de rádio clandestinas como ato de resistência. No entanto, nesta cidade litorânea, o caminho de Marie-Laure cruza com uma alma inesperadamente bondosa: Werner, um adolescente brilhante alistado pelo regime de Hitler para rastrear foragidos, mas que, em vez disso, estabelece uma conexão secreta de fé e esperança com Marie-Laure.”