O astro de futebol americano, Tom Brady, publicou uma imagem por meio do story do Instagram com um texto sobre cuidado com “a traição de falsos amigos”, do autor Ralph Waldo Emerson. A mensagem enigmática veio em meio à publicação da entrevista da ex-mulher, Gisele Bündchen, à revista Vanity Fair.

“O que é sucesso? Rir frequentemente e muito; conquistar o respeito das pessoas inteligentes e o afeto das crianças; ganhar a apreciação de críticos honestos e suportar a traição de falsos amigos”, inicia a citação, que recebeu corações vermelhos de Brady.

O autor do texto compartilhado pelo atleta ainda classifica o sucesso como “melhor nos outros” e “deixar o mundo um pouco melhor, seja por uma criança saudável, um canteiro de jardim ou uma condição social estimada”. Não se sabe se a publicação do jogador é uma reação à entrevista da top model.

Entrevista de Gisele

Gisele Bündchen falou pela primeira vez sobre o fim de seu casamento com o ex-jogador de futebol americano Tom Brady. A modelo descreveu o processo de divórcio como “morrer e renascer”.

O depoimento dado foi à revista norte-americana, a qual ela estampa a capa do mês de abril. Na entrevista, divulgada nesta quarta-feira, 22, ela abriu o coração sobre seus sentimentos após a separação.

A modelo brasileira falou bem do ex-marido. “Se tem uma pessoa que eu quero que seja a mais feliz do mundo, é ele, acredite. Eu quero que ele alcance e conquiste. Quero que todos os sonhos dele se realizem. É isso que eu quero, do fundo do meu coração.”