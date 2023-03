O Tomorrowland Brasil anunciou nesta terça-feira, 28, a primeira fase do line-up do festival que acontece nos dias 12 a 14 de outubro, no Parque Maeda, em Itu. O tema deste ano será The Reflection of Love (O reflexo do amor).

Na primeira fase do line up os anunciados são: Acraze, Afrojack, Aline Rocha, Alok, Amber Broos, Aname, Andromedik, Aura Vortex, B Jones, Bakermat, Bassjackers, Blastoyz, Brennan Heart, Brina Knauss, Bruno Be, Bruno Martini, Carola, Cat Dealers, Chapeleiro, Chemical Surf, Coone, Da Tweekaz, Dimitri Vegas & Like Mike, Dino Lenny, DJ Glen, Dj Marky, Don Diablo, Doozie, Dubdogz, Fancy Inc, Fernanda Pistelli, Freedom Fighters, Gui Boratto, Inndrive, Jessica Audiffred, John Newman, Jørd, Liquid Soul, Lost Frequencies, Malifoo, Mandy, Martin Garrix, MATTN, NERVO, Netsky, NGHTMRE, Öwnboss, Paul Kalkbrenner, Pontifexx, Pretty Pink, Scorz, Sebastian Ingrosso, Sevenn, Steve Angello, Steve Aoki, Sub Zero Project, Sunnery James & Ryan Marciano, Tiësto, Vinne, Yves V e Zac.

Os ingressos estarão disponíveis a partir desta quinta-feira, 30, a partir das 10h, no site oficial do Tomorrowland Brasil. A divulgação completa das atrações será feita em fases nos próximos meses.

Além dos 61 artistas, o festival revelou a estreia do CORE stage . O palco fez sucesso na edição da Bélgica, por sua superprodução que combina luzes, cores, efeitos sonoros e tecnologia de ponta. A área de camping DreamVille também é um dos destaques para aqueles que desejam viver intensamente sem sair do local e ainda aproveitar o The Gathering, festa oficial de abertura que acontece no dia 11 de outubro.

“Nosso objetivo é criar um ambiente mágico e único, com o melhor da dance music global, e relembrar o Brasil que o Tomorrowland é muito mais que só um festival. Mal podemos esperar para finalmente receber os fãs em Itu, nesta edição histórica no Brasil”, afirma Debby Wilmsen, porta-voz oficial do Tomorrowland.