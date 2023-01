Reprodução/Festival de Curitiba

O novo Café do Teatro renasce no próximo dia 5 em janeiro de 2023, completando 35 anos, como um espaço totalmente dedicado à valorização artística e à cena cultural do Paraná. Algumas mudanças, porém, precisaram ser feitas. O endereço, que passa a ser na Rua XV de Novembro, 1037, ao lado da entrada do Guairinha, contará com grandes novidades. A tradição do Café do Teatro em atender até tarde da noite o público que sai dos espetáculos e quer jantar, beber alguns drinks, conversar com amigos ou, quem sabe, conhecer gente nova, vai continuar. Por isso, o horário de funcionamento será das 20h até o último cliente. O novo espaço também contará com estacionamento conveniado.

