Na última semana, o rapper Tekashi 6ix9ine foi agredido por um grupo de homens na academia LA Fitness em Miami, no sul da Flórida, Estados Unidos. Nesta quinta-feira, 30, três suspeitos foram presos, segundo informações do TMZ.

Os detidos são Rafael Medina Jr., Octavious Medina e Anthony Maldonado. Além de agressão, eles são acusados de roubar o rapper. Até a publicação desta matéria não havia informações sobre depoimento dos suspeitos.

Com o ocorrido, no dia 21 de março, Tekashi 6ix9ine acabou ferido e precisou ser levado ao hospital de ambulância. No entanto, ainda segundo o TMZ, o caso poderia ter sido ainda pior se a equipe de seguranças do local não interviesse rapidamente.

Apesar dos ferimentos no rosto, costelas e costas, o cantor já está em casa, onde permanece “trancado”, por segurança, informa o tabloide. O advogado do rapper, Lance Lazzaro, entrou em contato com a polícia para pedir proteção ao cliente.