Gus Benke

De 29 de março a 01 de abril, a Trupe Ave Lola integrará a programação do Festival de Curitiba com o espetáculo “O Vira-lata”, a primeira montagem da companhia voltado ao público infanto-juvenil, com apresentações na Ave Lola Espaço de Criação (Rua Marechal Deodoro, 1227). O trabalho é uma parceria com a cia dinamarquesa “Teatergruppen Batida”, tem dramaturgia do dinamarquês Søren Valente e direção da brasileira Ana Rosa Genari Tezza, diretora da Ave Lola. No elenco, Helena Tezza, Cesar Matheus e Eduardo Giacomini.

Além das apresentações do espetáculo “O vira-lata”, no dia 30 de março de 2023 às 20h, acontecerá o Tcharam Ave Lola!, uma festa de lançamento gratuita e aberta ao público no qual será apresentado a programação anual da trupe com discotecagem na sede da companhia (Rua Marechal Deodoro, 1227).

A MONTAGEM

“O Vira-lata” é uma história que toca com delicadeza e adequação em temas como as desigualdades social e de gênero, apresentando uma visão otimista a partir do fortalecimento dos afetos, da esperança e da capacidade de transformação.

O processo criativo da obra estreitou as relações entre a Trupe Ave Lola e o grupo dinamarquês Teatergruppen Batida por meio de residências artísticas e apresentações que aconteceram no Brasil e na Dinamarca nos últimos dois anos, criando um espaço de troca entre os integrantes das companhias.

Nos diálogos, os atores falam uma linguagem “inventada” (conhecida no teatro como Gromelô), mas que deixa sempre bem claras as ações e intenções de seus personagens. O espetáculo tem forte ênfase na música e na dança. Toda a música é original e criada especialmente para o espetáculo por Arthur Jaime e Breno Monte Serrat de Moura, que executam a música ao vivo. Piano, sanfona, trompete, sineta e banjo são executados ao vivo por Arthur Jaime; e bateria, clarinete, banjo, contrabaixo acústico, cuíca, reco-reco e panela por Breno Monte Serrat.

SOBRE A AVE LOLA

A Ave Lola, além de ser um espaço de criação, é também uma trupe que sonha e trabalha coletivamente por uma fazer artístico, poético e humano. Fundada em 2010 por Ana Rosa Genari Tezza, que desenvolveu um espaço de empoderamento onde todos os cargos de liderança são ocupados por mulheres de diferentes idades.

Os processos da Trupe prezam pela insubordinação, pela liberdade, pelo inusitado. Ao longo dos últimos anos, a Ave Lola montou os espetáculos “O Malefício da Mariposa” (2012), “Tchekhov” (2013), “Nuon” (2016), “Manaós – Uma Saga de Luz e Sombra” (2019) e “Cão Vadio” (2021), premiados e indicadas a importantes prêmios do Paraná e do Brasil, tais como Gralha Azul, Shell, Cesgranrio. Os trabalhos já circularam por todo Brasil, incluindo cidades fronteiriças do extremo norte e também já estiveram em países como Chile e Dinamarca.

SERVIÇOS

O vira-lata no Festival de Curitiba

Sinopse da obra: “O Vira-Lata” toca com delicadeza e adequação em temas como as desigualdades sociais e de gênero, apresentando uma visão otimista a partir do fortalecimento dos afetos, da esperança e da capacidade de transformação. É um universo cheio de dança, surpresa e música, capaz de envolver todas as idades.

Quando? 29, 30, 31 de março e 01 de abril às 19h / 02 de abril às 11h

Ingressos: Pague O Quanto Vale – Os ingressos serão distribuídos 1h antes de antecedência na bilheteria do teatro.

Onde? Ave Lola Espaço de Criação (Rua Marechal Deodoro, 1227)

Duração: 45 min

Classificação etária: a partir de 07 anos

Gênero: infantojuvenil

Tcharam Ave Lola! Lançamento da programação 2023

Quando? 30 de março de 2023 às 20h

Onde? Ave Lola Espaço de Criação (Rua Marechal Deodoro, 1227)

O que? Evento gratuito e aberto ao público com lançamento da programação anual da Trupe Ave Lola e discotecagem.