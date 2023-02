Paul Di’anno (Divulgação)

Em uma incrível história de superação, após diversas cirurgias, ele está de volta à ativa com força total para celebrar algumas das mais importantes obras da história do Heavy Metal, nas quais teve papel fundamental por sua voz, composições e personalidade única, materializando um dos maiores ressurgimentos da história da música com uma das mais extensas turnês de um artista internacional já realizadas no Brasil, na qual o cantor percorre quase todos os estados da federação em pouco menos de dois meses de estrada. Emocionado com seu retorno a este país, que considera como segunda casa, Paul promete um repertório matador, com clássicos de sua fase no Iron Maiden e algumas surpresas. O show acontecerá amanhã no Teatro Bom Jesus, em Curitiba, às 21h30.

