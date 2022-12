Divulgação/TV Brasil

Em ritmo contagiante para embalar a chegada de 2023, a TV Brasil, a Rádio MEC e a Rádio Nacional preparam uma programação repleta de produções musicais diversificadas. As emissoras públicas levam ao ar apresentações de vários estilos, concertos marcantes, espetáculos inéditos e conteúdos especiais para divertir toda a família nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro.

Programação especial na TV Brasil

A faixa musical da TV Brasil esquenta o clima e agita os preparativos para a virada às 21h deste sábado (31) com uma seleção de grandes shows no programa Todas as Bossas. A atração anima a véspera do Ano-Novo com sucessos nacionais e obras do exterior que agitam a telinha do canal público.

Com três horas de duração, o especial vai da cadência do samba à vibração do rock, passa por muito pop e blues, clássicos da MPB e hits do axé. O repertório variado promete entreter várias gerações com astros da música, som de qualidade e energia em alto astral. A produção é apresentada por Bia Aparecida.

Os espetáculos programados pela emissora combinam a performance de muitos astros do cenário brasileiro. O Todas as Bossas traz a participação de personalidades como Xande de Pilares, Buchecha, Jorginho do Império, Moacyr Luz, Oswaldo Montenegro, Ivan Lins e Rosa Marya Colin.

Durante a festa, o público ainda pode dançar com os grupos Tchakabum, Molejo, Blitz e Banda do Síndico. Além dessas atrações, Rodrigo Teaser ainda presta tributo a Michael Jackson, o Rei do Pop, com a interpretação de grandes composições do artista.

Na primeira manhã de 2023, o programa Canto e Sabor do Brasil traz uma edição especial com duas horas de duração. No domingo (1º), às 11h, o apresentador Paulinho del Ribeiro recebe a dupla Carreiro e Capataz. Na segunda hora, o anfitrião se torna convidado e visita o cantor Sérgio Reis. Um delicioso almoço preparado no fogão a lenha aguça o paladar durante a prosa com muita moda de viola.

Já à noite, às 21h, o programa esportivo No Mundo da Bola faz uma retrospectiva do futebol em 2022 e uma projeção do esporte para 2023. A mesa redonda apresentada por Sergio du Bocage na TV Brasil convoca os jornalistas Rodrigo Campos, Waldir Luiz e Alexandre Vasconcellos para um bate-papo descontraído. Os convidados analisam os principais resultados das competições disputadas pelos clubes do país e revelam as expectativas para o próximo ano com um prognóstico dos times brasileiros.

Mais tarde, à 0h30 de domingo (1º) para segunda (2), o espetáculo “Animagames” resgata clássicos dos jogos eletrônicos e dos animes na edição temática do programa Partituras com ícones da cultura geek. As obras ganham versões orquestrais inéditas na telinha da emissora pública.

O repertório parte da trilha sonora de grandes sucessos dos games como Mário, Sonic, Top Gear e Zelda até os atualmente aclamados The Elder Scrolls: Skyrim e Gears of War. A apresentação da Orquestra Sinfônica e Popular Raul de Barros (OSPRB) lembra também Cavaleiros do Zodíaco e Yu Yu Hakusho, além de envolver os fãs com temas de Sword Art Online e Naruto.

Rádios públicas veiculam concertos e especiais

A programação especial de Ano-Novo da Rádio MEC oferece ao ouvinte a oportunidade para conferir grandes produções musicais e apresentações exclusivas. No domingo (31), a emissora traz o concerto “100 anos do Rádio no Brasil”, durante o programa Plateia (17h).

O especial foi gravado com exclusividade pela emissora da EBC no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, em setembro. O repertório é formado por dois clássicos nacionais: a ópera “O Guarani”, de Carlos Gomes, e a composição “Choros 6”, de Heitor Villa-Lobos. O concerto também vai ao ar no domingo (2), às 8h.

Ainda no domingo (31), as principais atrações contemplam o espetáculo do Festival de Música 100 anos de Rádio no Brasil (20h), uma edição especial do Caderno de Música (22h) e o célebre Concerto de Ano-Novo 2022 da Orquestra Filarmônica de Viena (22h15) em parceria com a rádio britânica BBC.

Sob a regência do maestro Daniel Barenboim, a apresentação na renomada sala Musikverein, situada na capital austríaca, inclui valsas, marchas e polcas da família Strauss e de outros compositores do país. O concerto da Filarmônica de Viena também entra no ar às 4h e às 12h de domingo (1º).

A partir da meia-noite do primeiro dia do ano, a Rádio MEC transmite edições temáticas de diversos programas. O Jazz Livre! (0h) traz especiais de Big Bands e Quintetos, com Grandes Orquestras de Benny Goodman, Count Basie e Louis Armstrong.

No início da manhã, o Áurea Música (6h) executa as tradicionais Cantatas de Ano-Novo, de Johann Sebastian Bach. O repertório de música sacra reúne três obras do compositor alemão. Mais tarde, o Bossamoderna (22h) também faz sua homenagem ao começo de 2023 com sua seleção musical.

A Rádio Nacional também transmite uma série de conteúdos especiais. De segunda a sexta o É Tudo Brasil (16h) traça uma retrospectiva que recorda a participação de convidados marcantes. A produção destaca grandes atrações que passaram pelo programa no ano de 2022.

No sábado (31), a emissora transmite uma edição com as músicas mais pedidas pelo público ao longo do ano com os principais sucessos na faixa Hora do Ouvinte (14h). Shows do Festival República Blues 2022 embalam o programa Música ao Vivo (22h) com personalidades nacionais e internacionais do melhor do blues, soul e jazz. A atração do especial é a Brazilian Blues Band e o convidado Dillo,

Na manhã de domingo (1º), o ritmo festivo segue na programação da Nacional. Um episódio de duas horas do programa Canto e Sabor do Brasil (5h) celebra o ano que se inicia. Para comemorar a chegada de 2023, uma homenagem a mais roqueira das brasileiras no Especial Rita Lee 75 anos (12h).

A produção contextualiza a carreira da artista, recorda os principais fatos de sua história, reúne depoimentos e entrevistas sobre a trajetória de Rita Lee. Da vanguarda ao pop, a primeira edição do ano da sequência de especiais anima a Rádio Nacional com clássicos como “Ovelha Negra” e “Flagra”.

Serviço TV Brasil

Faixa Musical – Todas as Bossas Especial de Ano-Novo – sábado, dia 31/12, às 21h

Canto e Sabor do Brasil Especial – domingo, dia 1º/1, às 11h

No Mundo da Bola inédito – domingo, dia 1º/1, às 21h

Partituras “Animagames” – domingo, dia 1º/1, para segunda-feira, 2/1, à 0h30

Serviço Rádio MEC

Plateia Especial – Concerto 100 anos de Rádio no Brasil, sábado, dia 31/12, às 17h (reapresentação: domingo, dia 1º/1, às 8h)

Especial Festival de Música 100 anos de Rádio no Brasil, sábado, dia 31/12, às 20h

Caderno de Música Especial Ano-Novo, sábado, dia 31/12, às 22h

Concerto de Ano-Novo 2022 da Orquestra Filarmônica de Viena, sábado, dia 31/12, às 22h15 (reapresentação: domingo, dia 1º/1, às 4h e às 12h)

Jazz Livre! Especial Ano-Novo – Big Bands e Quintetos, domingo, dia 1º/1, à 0h

Áurea Música Especial Ano-Novo – Cantatas de Bach, domingo, dia 1º/1, à 6h

Bossamoderna Especial Ano-Novo, domingo, dia 1º/1, à 22h

Serviço Rádio Nacional

É Tudo Brasil – Retrospectiva 2022, segunda a sexta, às 16h

Hora do Ouvinte – sábado, dia 31/12, às 14h

Música Ao Vivo – Festival República Blues 2022 – sábado, dia 31/12, às 22h

Canto e Sabor do Brasil Especial – domingo, dia 1º/1, às 5h

Especial Rita Lee – 75 anos – domingo, dia 1º/1, às 12h

