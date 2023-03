Divulgação/Assessoria de Imprensa

Os vocalistas Udo Dirkschneider e Tim ‘Ripper’ Owens farão turnê conjunta em abril. Na turnê apresentarão exclusivamente material de suas antológicas ex-bandas: Accept e Judas Priest, respectivamente. Em Curitiba, a turnê passa pelo palco do Hard Rock Cafe, no dia 26 de abril (quarta-feira).

Esta será a primeira vez que os dois lendários vocalistas farão uma turnê conjunta neste formato, que promete momentos nostálgicos aos fãs. Os ingressos estão à venda pela plataforma Bilheto, por valores a partir de 140 reais, com facilidades e possibilidade de parcelamento na aquisição dos convites.

O repertório de ambos terá exclusivamente o melhor que gravaram em suas respectivas ex-bandas. Do lado do alemão Udo, há um punhado de algumas das canções mais relevantes que o estilo já ouviu, que influenciaram inúmeras bandas e embalaram momentos importantes na vida dos fãs do heavy metal. Portanto, podemos esperar sucessos como “Balls to the Wall”, “Metal Heart”, “Restless and Wild”, “Breaker”, “Fast as a Shark”, “Princess of the Dawn”, entre tantos outros.

Por sua vez, Tim ‘Ripper’ Owens também tem um catálogo extenso para apresentar aos fãs do Judas Priest. Das canções que gravou com a banda britânica, não devem faltar “Burn in Hell”, “Blood Stained”, “One on One” e “Hell is Home”, além de clássicos atemporais como “The Ripper”, “Metal Gods”, “Painkiller” e “Electric Eye”.

A banda que acompanhará as duas lendas é composta por músicos gabaritados: o guitarrista Johnny Moraes (Hevilan), o baixista Fabio Carito (Trend Kill Ghosts) e o baterista Marcus Dotta (About2Crash, Vikram). Os três também fizeram parte da banda do vocalista Warrel Dane, ex-Nevermore, formação esta que ficou eternizada no álbum póstumo Shadow Work (2018).

SERVIÇO – Udo e Tim ‘Ripper’ Owens

DATA: 26 de abril de 2023 (quarta-feira)

LOCAL: Hard Rock Cafe

ENDEREÇO: Rua Buenos Aires, 50 – Batel (Curitiba/PR)

HORÁRIOS: a partir das 21 horas

CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 16 anos (menores de 18 anos, apenas com pais ou responsável – obrigatório apresentação do documento de identidade).

INGRESSOS

1º lote – promocional

Meia R$ 140**

Inteira R$ 280

2º lote – promocional

Solidário R$ 165*

Meia R$ 160**

Inteira R$ 320

3º lote

Solidário R$ 185*

Meia R$ 180**

Inteira R$ 360

PONTOS DE VENDA

COM TAXA:

Online – Bilheto (em até 12x no cartão)

SEM TAXA:

Lets Rock

(Dinheiro, Débito e Crédito à vista)

(Galeria Pinheiro) Praça Tiradentes, 106 Ljs 03 E 04 – Centro – Curitiba – PR

Segunda a sexta das 9h às 19h / Sábado das 9h às 15h

Hard Rock Cafe

(Dinheiro, Débito e Crédito à vista)

Rua Buenos Aires, 50

De Segunda a quinta das 11h30 às 24h / Sexta das 11h30 à 1h / Sábado de 9h à 1h / Domingo de 9h às 24h

* A organização do evento não se responsabiliza por ingressos comprados fora dos anunciados

** Será proibida a entrada de câmeras fotográficas/filmadoras profissionais e semiprofissionais