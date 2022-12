Alile Dara Onawale/Divulgação

Gal Costa, que morreu no dia 9 de novembro, em São Paulo, será ouvida em uma gravação inédita a partir desta sexta-feira, dia 9 de dezembro. Trata-se de uma regravação da música Para Lennon e McCartney (Lô Borges/Fernando Brant/Márcio Borges). A canção ficou conhecida na voz de Milton Nascimento.

O single, em dueto com a cantora Marina Sena, será lançado em parceria com Música Conecta – idealizado por Alice Caymmi, Adriana Vieira e Talita Morais, com direção e roteiro de Safira Moreira – que registrou o encontro de Gal e Marina Sena em um estúdio na cidade de São Paulo para tirar o tom da música. Posteriormente, as cantoras gravaram as vozes separadamente.

A direção musical ficou a cargo do músico Guilherme Kastrup, que também tocou percussões e MPC. Participaram ainda da gravação Fábio Sá (baixo e baixo synth), Gui Held (guitarras), Brisa Flow (samples). A faixa tem citação da canção O Vento, de Dorival Caymmi, que Gal gravou em 1976. Os samples de Brisa Flow trazem elementos indígenas.

A gravação faz parte de um projeto da gravadora Biscoito Fino, pela qual Gal lançou seus últimas trabalhos, que sairá em 2023, com a participação de vários artistas e diversos duetos entre artistas da “velha” e da nova geração da música brasileira. A direção artística do álbum é Ana Basbaum, produtora de Maria Bethânia. Ana também assina a curadoria de projeto e repertório ao lado do jornalista Renato Vieira.

A Biscoito Fino não divulgou a data exata em que Gal realizou a gravação, mas ela ocorreu semanas antes da cantora se afastar dos palcos, em setembro deste ano, para realizar uma cirurgia de retirada de um nódulo da fossa nasal. A última apresentação de Gal foi no dia 17 de setembro, no palco do Festival Coala, em São Paulo.

Marina tem, nos últimos tempos, revisitado o repertório de Gal. Em outubro, ela participou do projeto Spotify Singles com um single de Maior Importância, música que Caetano Veloso fez para a cantora baiana em 1973. Recentemente, ela cantou Nada Mais (Lately) em um show. A música foi lançada por Gal no disco Profana, de 1984, e integrava o repertório de sua última turnê, A Várias Pontas de Uma Estrela.