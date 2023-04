Marcello Kawase

Estes são os últimos dias para ver ou rever a exposição “Luz e Espaço”, que une arte e design no Museu Oscar Niemeyer. Em cartaz no 3º andar do prédio do Olho, tem curadoria de Marc Pottier.

Com uma proposta inovadora, a mostra materializa, por meio do design, objetos iluminantes e instalações luminosas, colocando arte e design no mesmo patamar. Para isso, foi convidado um seleto grupo de artistas de Curitiba: designers, pesquisadores da luz.

Diversas correntes de estilo e abordagens, da rica produção local, reforçam suas conexões profissionais e lançam cenários criativos. O fio condutor da exposição é a luz e a sombra, oferecendo uma grande variedade de propostas sobre o tema.

Os artistas participantes são: Alberth Murta & Ari Coelho, Alejandro Magnere, Ana Penso, Aline Volpato, Max Kampa, Marcelo Caruso, Aleverson Ecker & Luiz Pellanda – Holaria, Henrique Hellström e Lucas Machado.

Pluralidade de linguagens

Num dos espaços, o público encontra a instalação “As Arachnidas”, de Alberth Murta e Ari Coelho. É uma escultura luminosa que invade toda a sala, criando um diálogo com o espectador.

No outro espaço expositivo, o visitante é apresentado a uma pluralidade de linguagens, com grande diversidade de discursos estéticos, confirmando uma cena local consistente e representativa. O diálogo surge como um elemento de conexão e resistência do discurso democrático.

O nome da exposição faz referência ao grande movimento artístico no sul da Califórnia do final dos anos 1950 aos anos 1970, “Light and Space”. Assim como aqui, não havia uma estética única entre aquele grupo de artistas de Los Angeles, mas sim uma preocupação com a percepção e participação do espectador.

SOBRE O MON

O Museu Oscar Niemeyer (MON) é patrimônio estatal vinculado à Secretaria de Estado da Cultura. A instituição abriga referenciais importantes da produção artística nacional e internacional nas áreas de artes visuais, arquitetura e design, além de grandiosas coleções asiática e africana. No total, o acervo conta com aproximadamente 14 mil obras de arte, abrigadas em um espaço superior a 35 mil metros quadrados de área construída, o que torna o MON o maior museu de arte da América Latina.

Serviço

“Luz e Espaço”

Até 7 de maio

Espaços Araucária e Araucária 2 (3º andar da Torre)

www.museuoscarniemeyer.org.br