Valquir Aureliano

A 40ª Oficina de Música de Curitiba estará em ritmo intenso nesta semana, com muitas atrações e ainda muitas surpresas. Nesta segunda-feira (30), a programação teve shows, noites especiais de professores de música antiga e de MPB, formações inéditas de alunos dos diversos cursos de instrumento que se encontraram no palco e apresentam espetáculos exclusivos. Também teve a apresentação de música Eslava com Vittorio Scarpi e Anna Serova no Memorial Curitiba (foto e vídeo abaixo).

Durante a semana haverá também apresentações dos professores de metais e madeiras (terça-feira, às 19h, na Capela Santa Maria) e dos professores de música popular brasileira (quarta-feira, no Teatro da Reitoria). Ainda no campo erudito, vale destacar o concerto do pianista português Pedro Burmester com a Orquestra de Câmara de Curitiba, no Teatro Guaíra.

A Banda Sinfônica, a Orquestra de MPB, Orquestra e Grande Coro da Oficina são as atrações reservadas para os últimos dias, com repertórios especialmente trabalhados nesta 40ª edição. A Banda Sinfônica fará homenagem aos 90 anos do compositor de trilhas para cinema John Williams, apresentando temas de ‘Star Wars’, ‘Superman’, ‘Harry Potter’ e ‘Jurassic Park’, entre outros.



Já a orquestra e o coro sinfônico de alunos farão juntos homenagem aos 100 anos de Maria Callas, e a classe de ópera studio apresenta no Guairinha a ópera As Bodas de Fígaro, de Wolfgang Amadeus Mozart.



Outra ótima pedida para a semana é o show Edu Lobo convida Vanessa Moreno e Ayrton Montarroyos. É um encontro de um dos maiores compositores brasileiros com a nova geração de grandes intérpretes. Tendo a obra do cantor e compositor como fio condutor, neste show os artistas se revezam e se unem em canções que pertencem à memória afetiva, musical e cultural brasileira.



O trio Gilsons é um dos sucessos da programação da semana. Os ingressos para o show estão esgotados, mas vale o registro da presença dos músicos Francisco, João e José Gil, respectivamente netos e filho de Gilberto Gil. O trio mescla influências de pop rock, samba, reggae, rap, funk, ritmos baianos com algo eletrônico.