Luana Navarro

Quem ainda não viu tem a última chance esta semana, Movimentos Sobre a Cidade, a nova realização da Cia ilimitada, está encerrando a temporada no miniauditório do Teatro Guaíra. Quinta, sexta e sábado as apresentações são às 20h, no domingo, às 19h. A entrada é gratuita.

O espetáculo reúne três jovens artistas no elenco e uma equipe de criação experiente que tem como foco investigar a criação da dramaturgia e composição musical autoral, a partir da vivência de seus corpos na cidade.

Movimentos Sobre a Cidade tem direção e dramaturgia de Marcio Juliano, orientação de dramaturgia de Marcio Abreu, luz e assistência de direção de Nadja Naira, direção de movimento e figurinos de Carmen Jorge, direção musical de Gilson Fukushima, textos de Manuella Prestes, Elton Louis e Noe Carvalho, músicas de Elton Louis, Noe Carvalho e Marcio Juliano.

O espetáculo performático, com estética contemporânea integra profissionais do teatro, da música e dança em um trabalho de criação colaborativa, que parte do improviso. O resultado é um texto inédito e provocativo que expressa uma linguagem própria.

Voltado ao público adulto, o espetáculo traz uma narrativa visceral que se inscreve em polirritmias, imagens, textos e movimentos não lineares conectados pelo encantamento e o desejo de reinventar a existência, ultrapassando a lógica da normatização e a tentativa de apagamento das ancestralidades, sobretudo indígenas e africanas.

Os atores não contam uma história, a partir de suas vivências criam uma poética ficcional e encantada, expondo suas trajetórias como forma de resistir a tentativa sistemática e violenta de torná-las invisíveis. Trazem para a cena questões que os atravessam. Não respondem e nem concluem, mas propõem investigação e questionamentos para que o público se relacione com a experiência viva.

“Movimentos Sobre a Cidade nasceu de muitos movimentos. Surgiu de forma virtual durante o isolamento, imposto pela pandemia, e teve seu primeiro encontro presencial em uma oficina de dramaturgia, ministrada pelo diretor Marcio Abreu (Companhia Brasileira de Teatro), na Biblioteca Pública do Paraná, em agosto de 2022”, conta o diretor Marcio Juliano.

O livro Fogo no Mato, A Ciência Encantada Das Macumbas, de Luiz Antonio Simas e Luiz Rufino, foi a principal referência usada no processo criativo como fonte de pesquisa. Ele propõe uma interpretação do Brasil a partir do conhecimento acumulado na macumba e em outros saberes populares.

Além das apresentações abertas e gratuitas no Miniauditório do Teatro Guaíra, até 26 de março, o projeto também oferece apresentações voltadas aos alunos da rede pública do Ensino Médio de Curitiba e Região Metropolitana.

Na sequência, o espetáculo fará nova temporada, de 29 de março a 1º de abril, no Teatro da Caixa Cultural, dentro da MOSTRE CURITIBA, como parte da programação da 31ª edição do Festival de Teatro.

Serviço

O que: Espetáculo Movimentos Sobre a Cidade

TEMPORADA Miniauditório do Teatro Guaíra (Rua Amintas de Barros, s/nº – Centro) – 68 lugares

Quando: Dias 23, 24 e 25 (quinta, sexta e sábado, às 20h)

Dia 26 (domingo, às 19h)

TEMPORADA Caixa Cultural (Rua Conselheiro Laurindo, 280 – Centro) – 125 lugares

Quando: 29 de março a 1º de abril (quarta a sábado), às 19h

Ingresso: gratuito

Classificação: 16 anos