Últimos dias para se inscrever nos cursos do Conservatório de MPB de Curitiba. Foto: Alice Rodrigues/FCC

Já pensou em começar o ano com uma nova meta? Essa é a última semana para se inscrever nas aulas deste primeiro semestre do Conservatório de MPB de Curitiba. Com valores acessíveis, o espaço oferece 24 cursos em diversas na áreas da música e com professores reconhecidos na cidade. São mais de 600 vagas abertas até o dia 23 de janeiro. Saiba mais no site conservatoriodempb.com.br.

Alguns dos músicos de grande abrangência que compõem o time de docentes do Conservatório também participam da programação artística de 40ª Oficina de Música de Curitiba. Julião Boêmio (cavaquinho), Vina Lacerda (percussão), Zélia Brandão (flauta transversal), Mário Conde (guitarra elétrica), Lauro Ribeiro (trombone), entre outros que completam a lista com extensos currículos.

Serão aulas de fevereiro a julho, durante uma a duas horas por semana, para todas as idades, desde iniciantes a músicos com alguma experiência. Há ainda cursos inclusivos para pessoas cegas e/ou com baixa visão. O valor médio da mensalidade é de R$ 150 para os cursos de instrumentos ou canto popular e de R$ 50 para as disciplinas teóricas e práticas de conjuntos. Também é possível fazer curso de graça. Veja abaixo.

Inscrições

As inscrições são divididas em duas fases. A primeira é a fase de preenchimento on-line da ficha de inscrição em quantos cursos o candidato tiver interesse. Somente em relação a um mesmo curso (que seja disponibilizado por dois professores diferentes), o candidato deve optar por um dos professores. Após a aprovação no edital da primeira fase o candidato passa para o teste prático e/ou entrevista de nivelamento. A lista com os nomes dos selecionados – na primeira e segunda fases – será divulgada no próprio site.

Cursos oferecidos

As aulas são ministradas em grupo. Os cursos ofertados são divididos entre instrumentos, canto, disciplinas teóricas, práticas de conjunto e cursos específicos para crianças com professores atuantes na cena artística curitibana e nacional. Cursos: acordeom, baixo elétrico, bandolim, bateria, canto popular, cavaquinho, clarinete, flauta doce, flauta transversal, guitarra, percussão, piano, saxofone, trombone, trompete, violão, violão 7 cordas e viola caipira.

As disciplinas teóricas ofertadas são: composição & arranjo instrumental; harmonia funcional; LEM (linguagem & estruturação musical) e LEM/I (linguagem & estruturação inclusiva p/ pessoas cegas e/ou com baixa visão).

Especificamente para crianças de 7 a 12 anos, há cursos de bateria, flauta doce, violão e piano. Os cursos de Práticas de Conjunto são: conjunto de Choro, conjunto de MPB e conjunto de Música Caipira.

Gratuidade

Os cursos de disciplinas teóricas e práticas de conjunto poderão ser gratuitos para os alunos matriculados como pagantes nas aulas de instrumentos ou canto. Neste caso, os candidatos deverão se inscrever normalmente conforme o procedimento padrão.

Serviço:

Conservatório de MPB de Curitiba

Cursos regulares semestrais Inscrições para novos alunos para o 1º semestre de 2023 De 16 de dezembro de 2022 a 24 de janeiro de 2023 Inscrições e informações: conservatoriodempb.com.br