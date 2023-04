Trabalho de Arthur Kompatscher, estudante universitário da UFPR, é um dos 40 finalistas da competição (Crédito: Divulgação)

Despretensiosos, divertidos e cheios de personalidade, os desenhos nas últimas páginas dos cadernos são marca registrada da vida dos estudantes. E, neste final de semana, eles se tornam protagonistas da final nacional do Red Bull Doodle Art, que irá selecionar o melhor doodle – como são chamados esses desenhos – do Brasil. Após meses de seletivas e mais de 31 mil obras inscritas, 40 doodles serão expostos em São Paulo, em um espaço cultural que será transformado em uma Galeria e ganhará experiências imersivas no mundo artístico, para definir quem será o campeão nacional e representará a nação na fase internacional, diante de mais de 50 países, na Holanda.

Entre os 40 finalistas, duas obras foram feitas por alunos matriculados em instituições de ensino superior do Paraná. Maria Pereira (Universidade Estadual de Londrina- UEL) e Arthur Kompatscher (Universidade Federal do Paraná-UFPR) avançaram de fase na competição. Pelo link https://www.redbull.com/br-pt/events/red-bull-doodle-art-brasil , o público pode conferir mais informações sobre todos os desenhos selecionados.

Com conceito que une expressões artísticas e tecnologia, o Red Bull Doodle Art promoverá em sua Final Nacional, no AMATA, em São Paulo, uma imersão em arte ao público. Na sexta (14), os fãs de desenhos que passarem pelo local irão conferir de perto uma exposição com os doodles finalistas. Já no sábado (15), além dela, poderão participar de workshops exclusivos e ter contato com personalidades ilustres, como Mauro Martins. O ilustrador brasileiro, que também é um dos jurados do evento, dá aulas sobre doodles e já fez exposições pelo mundo, como a Elephant Parade.

No evento, Mauro se unirá às artistas Lilian Farrish e Ana Carolina Iannaccone, também juradas da competição, para escolher o brasileiro que irá representar o país na etapa mundial, que acontece no mês de maio, em Amsterdã, na Holanda. O vencedor ganhará mentoria de um renomado profissional, terá a sua obra transformada em NFT e viverá uma imersão futurista na Europa. A final nacional do Red Bull Doodle Art é organizada pela Hit Makers, que fez as exposições de Frida Kahlo e obras de Bansky.

Conheça mais sobre o Mundial de Rabiscos

O Red Bull Doodle Art é uma competição global que capacita uma nova geração de artistas, convidando estudantes e criativos de todos os lugares a deixarem suas mentes viajarem por meio de rabiscos. Na edição de 2023, as oportunidades incluem a visibilidade do seu trabalho, orientação artística e uma vaga na Final Mundial em Amsterdã, onde juízes renomados selecionarão o vencedor do evento.

Essa é a quarta edição do Red Bull Doodle Art, que já desembarcou no Brasil em 2012, 2014 e 2017. O atual campeão brasileiro é Alef Vernon, de Amazonas, ao produzir um desenho inspirado na fauna e flora da Mata Atlântica. A atual vencedora mundial é a japonesa Ayaka Toyomasu, que produziu uma arte 3D.

O que é um Doodle?

Em linhas gerais, um doodle é um desenho bastante simples, cujo significado pode ser concreto ou abstrato, dependendo do autor. As linhas ou formas são aleatórias e carregadas de personalidade. “Eu apostei em um projeto multifaces, pois simbolizam expressões, em sua maioria alegres, para que possam, de alguma forma, contagiar os espectadores com a presença. E isso nasce durante a obra, durante uma pessoa que para, olha e elogia, outra que puxa conversa… tudo isso surge na hora”, conta Ramar Gama, relembrando a sua obra vencedora, em 2014.

Para mais informações: https://www.redbull.com/br-pt/events/red-bull-doodle-art-brasil