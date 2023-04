Arthur Kompatscher, estudante universitário da UFPR, é um dos 40 finalistas da competição

Despretensiosos, divertidos e cheios de personalidade, os desenhos nas últimas páginas dos cadernos são marca registrada da vida dos estudantes. E, neste final de semana, eles se tornam protagonistas da final nacional do Red Bull Doodle Art, que irá selecionar o melhor doodle – como são chamados esses desenhos – do Brasil. Após meses de seletivas e mais de 31 mil obras inscritas, 40 doodles serão expostos em São Paulo, em um espaço cultural que será transformado em uma Galeria e ganhará experiências imersivas no mundo artístico, para definir quem será o campeão nacional e representará a nação na fase internacional, diante de mais de 50 países, na Holanda.

Entre os 40 finalistas, duas obras foram feitas por alunos matriculados em instituições de ensino superior do Paraná. Maria Pereira (Universidade Estadual de Londrina- UEL) e Arthur Kompatscher (Universidade Federal do Paraná-UFPR) avançaram de fase na competição. Pelo link https://www.redbull.com/br-pt/events/red-bull-doodle-art-brasil , o público pode conferir mais informações sobre todos os desenhos selecionados.

