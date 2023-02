Divulgação/Assessoria de Imprensa

No próximo dia 28 de maio, o palco da Ópera de Arame, em Curitiba (PR), vai receber a esperada performance da banda norte-americana Snarky Puppy. Pela primeira vez na capital paranaense, os músicos dos Estados Unidos trazem para o público curitibano o show da turnê do álbum “Empire Central”, trabalho que conquistou o prêmio de Melhor Álbum Instrumental Contemporâneo no Grammy Awards 2023.

