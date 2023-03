O vocalista da Tame Impala, Kevin Parker, sofreu uma fratura no quadril após correr uma maratona. Ele foi socorrido de avião, segundo imagens. A banda está com show marcado no Lollapalooza.

O cantor usou as redes sociais para falar sobre o acidente que o levou a passar por uma cirurgia de emergência no dia 21 de fevereiro. No entanto, ele afirmou que as apresentações da banda estão mantidas.

“Fraturei meu quadril. Tentei correr uma meia maratona no que acabou sendo uma fratura por estresse existente. Ops. Chegou a 1 km da linha de chegada. Essa é a vida, eu acho. Todos os shows no México e na América do Sul acontecerão conforme planejado, não vou desistir de vocês”, escreveu.

A banda fará um show no festival que ocorre em São Paulo, entre os dias 24 e 26 deste mês. O grupo também se apresentou no Lollapalooza em 2016.

No Twitter, fãs comentaram a sequência de situações com as principais atrações nos últimos dias. Até o momento, quatro já cancelaram shows no festival em decorrência de problemas.

“Ser headliner do Lollapalooza Brasil virou uma maldição”, escreveu um perfil. “O Lollapalooza é realmente o motivo do meu colapso. Como pode anunciar cancelamento de show no dia da divulgação dos horários?”, perguntou outro. “Nossa, quem for para o Lolla leva o sal grosso”, publicou mais um.