Quanto ao setlist a ser apresentado, não devem faltar hinos como ‘Perfect Strangers’, ‘Smoke on the Water’ (Morten Rygaard)

Após seis anos longe do território tupiniquim, o Deep Purple volta ao Brasil pela 13ª vez no mês de abril, fazendo uma série de apresentações pelo país. E Curitiba estará no roteiro da lendária banda britânica, que se apresentará no dia 23 de abril na Live Curitiba. Será a primeira vez que o grupo se apresentará aos fãs brasileiros com sua nova formação, formada por Ian Gillan (vocal), Roger Glover (baixo), Ian Paice (bateria), Don Airey (teclado) e Simon McBride (guitarra), sendo que o último substituiu no ano passado o icônico guitarrista Steve Morse, que deixou o grupo para estar ao lado de sua esposa, Janine, que luta contra o câncer.

O artista também revelou ao Bem Paraná que a banda tem trabalhado algumas ideias e que no próximo ano (2024) pode acabar pintando um novo álbum de estúdio, sem dar maiores detalhes. Além disso, também deu uma dica aos jovens músicos, numa resposta que acaba por resumir o que é o som do Deep Purple: “Meu conselho para cada jovem músico é: escute todos os tipos de música. Escute música clássica, jazz, blues, funk, soul, músicas folclóricas, folk… O que quer que seja você pode ouvir, colocar em sua alma e amar. Não escute apenas um tipo de música, porque isso é muito limitante e não lhe dará muita inspiração.

