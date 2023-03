Be RGB (Divulgação)

É com uma curadoria compartilhada e com a intenção de lançar um olhar plural para a produção poética paranaense que o Vox Urbe – Encontro de Poesia chega em 2023. Em um formato dinâmico e provocativo, a cada noite recebe dois poetas para leituras e bate papo, com ambientações cênicas e sonoras criadas para cada apresentação.

Nesta sexta-feira, 17/03, os convidados são Gal Freire & Be RGB. A entrada é gratuita e além da leitura de poemas, os participantes conversam com a plateia. Ao final, o microfone fica aberta para quem quiser apresentar seus escritos.

Os encontros acontecem no Teatro da Caixa, até 24 de março, com uma seleção de autores que bebem na fonte das expressões de rua e da cultura periférica, da comunidade LGBTQIA+, da negritude e do feminismo. Com idealização do poeta e também curador Ricardo Pozzo, Vox Urbe tem curadoria de Julia Raiz e Kenni Rogers e direção artística de Adriano Esturilho.

Gal Freire é poeta e bailarina maranhense, graduanda em Dança pela Universidade Estadual do Paraná – FAP, é artista residente no coletivo Selvática Ações Artísticas. Autora das plaquetes “Efeito Barbie”, publicada pela Edições Macondo e “meu corpo é um mapa de desobediência civil”, pelo selo Lola Frita de publicação.

Be Rgb escreve, traduz, revisa e oferece a oficina esc/ritos, encarnar-se. Pesquisou sobre os estudos feministas da tradução “e/m queer~cu-ir” no doutorado na UFSC. publicou a plaquete with a leer of love (Macondo, 2019) e o livro querides monstres (Douda Correria, 2021), com edição nova no prelo pela 7Letras.Traduziu só e em parceria textos de literatura e não ficção do inglês, espanhol e catalão.

Ficha Técnica:

Realização: Processo multiartes

Produção: Candaces Produção Cultural e Vão Livre Produções Artísticas

Apoio: Caixa Cultural. Governo Federal

Incentivo: Celepar

“Projeto realizado com recursos do programa de apoio e incentivo à cultura – Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba”

Serviço:

O que: Vox Urbe 2023

Onde: Teatro da Caixa (Conselheiro Laurindo, 280)

Horário: 19h30

Ingressos: Entrada Franca – Retirar ingressos com uma hora de antecedência

Programação:

17/03: Gal Freire & Be RGB

23/03: Ricardo Pedrosa Alves & Roberto Prado

24/03: Jussara Salazar & Olivio Jekupe