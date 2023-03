Divulgação

Chegou o momento de conhecer horários e palcos das atrações selecionadas especialmente para a 8ª edição 2023 do Warung Day Festival (WDF), na Pedreira Paulo Lemisnki, em Curitiba (PR). Com a chancela e curadoria do Warung, o evento contará com uma mescla de nomes inéditos e consagrados internacionalmente em diversos gêneros, como techno, dance music e deep house.

Entre as atrações definidas para esta edição estão os DJs e produtores internacionais Adriatique (4h set), Anna, Bedouin, Bonobo (DJ set), Camelphat, Chloé Caillet, Dop (live), Vintage Culture, Albuquerque, Blancah, Edu Schwartz & Caco, Eli Iwasa, Enrico & Carmo, Fran Bortolossi, Jessica Brankka, Renato Ratier, Sarah Stenzel e Zac.

“O anúncio do line-up é um momento muito esperado pelo público e, neste ano, teremos artistas com mais tempo de set, melhorando assim a experiência e conexão entre os três palcos”, revela Luís Gustavo Zagonel, diretor de planejamento do WDF. Segundo o empresário, entre os nomes mais solicitados pelo público para se apresentar no festival, estão a dupla de DJs suíços Adriatique, Vintage Culture e Chloé Caillet.

