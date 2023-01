O Warung Day Festival, evento que já foi considerado o melhor do país devido à organização e curadoria artística, inicia venda de ingressos, a preços promocionais, da oitava edição marcada para o dia 06 de maio de 2023, na Pedreira Paulo Leminski em Curitiba, capital do Paraná. “Hoje, com certeza, podemos dizer que estamos organizando um projeto de entretenimento perene, que percorre uma estrada semelhante a alguns dos mais longevos festivais da Europa, principal cenário da emusic no mundo, e chancelado pela marca Warung, club com 20 anos de atuação e referência internacional”, revela Luis Gustavo Zagonel, organizador do WDF. O evento, desde a primeira edição, foi criado para transmitir a mesma magia do templo da música eletrônica sediado em Santa Catarina.

