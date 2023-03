O humorista Whindersson Nunes contou que utilizou o Centro de Valorização à Vida (CVV) para conversar após precisar de apoio emocional na quinta-feira, 23. O CVV é uma entidade civil que oferece apoio voluntário, gratuito e anônimo em prol da prevenção do suicídio.

“Uma moça bacana com uma voz calma conversou comigo. Chorei demais, mas a experiência de conversar sobre tudo com um anônimo é muito libertador”, escreveu o comediante no Twitter.

Ele aproveitou para incentivar que as pessoas liguem para o CVV, caso precisem de suporte. “Se você precisar de ajuda, ligue 188”, disse.

Além do número, a organização também conta com um chat online, um e-mail e endereços em vários pontos do Brasil. Para procurar a localidade mais próxima e entrar em contato com a organização, basta acessar o site do CVV.

Whindersson sempre fala abertamente sobre saúde mental e já disse que enfrentou a depressão. Durante uma entrevista à apresentadora Maisa Silva em 2019, ele disse que utiliza a sua experiência para ajudar pessoas que passam pelo mesmo.

“Acho que eu falar sobre isso de uma forma amigável, e todo mundo ficar sabendo que não tem problema em falar, é a melhor forma de ajudar. A pior coisa de tudo isso é a falta de informação”, afirmou.

Em 2022, o humorista anunciou seu último espetáculo, Isso não é um Culto, e se despediu dos palcos. “Não pra sempre porque isso não existe”, declarou na ocasião.