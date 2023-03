Trânsito na região ficou caótico. Foto: João Frigério

Um acidente na madrugada desta sexta-feira terminou com dois postes derrubados na via rápida do bairro do Portão, nas proximidades das ruas Zacarias de Paula Neves com Francisco Frischmanns. Segundo informações de testemunhas, um veículo Jetta em que trafegavam quatro pessoas teria batido nos postes ao participar de um racha.

